« Atta ? Je tiens à féliciter le directeur ; il y a quelques jours, je lui ai envoyé un message : “Mais on est sûrs… ?” (il rit, ndlr). Pour moi, c’est un joueur très fort qui a un énorme potentiel. Je l’imagine au poste d’ailier gauche. »





« Ici, la passion est immense : Florence est une ville connue dans le monde entier, je ressens tout cela et j’ai très envie de me mettre au travail pour construire quelque chose de grand. Paratici s’active pour me fournir de bons joueurs ; ensuite, il sera de mon ressort de faire de ces bons joueurs une grande équipe. Je veux être méritocratique et cohérent, en me remettant en question et en essayant toujours. Nous évoluons dans un environnement fabuleux et exigeant, et c’est très bien ainsi. »





«Viery et Dragusin ? Je me suis renseigné et je fais confiance au directeur. Viery est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, je veux faire sa connaissance et le découvrir pour comprendre ce dont il est capable. Nous connaissons mieux Dragusin, il vient d’un grand club et c’est une recrue importante.»





«Kean ? J’ai commencé à la Juve et il jouait alors dans les catégories inférieures. Nous l’avons fait passer en Primavera plus tôt que prévu ; c’est quelqu’un qui a brûlé les étapes grâce à ses qualités physiques et techniques. Il a toujours eu la grande ambition de devenir un joueur de classe mondiale. J’ai hâte de m’entretenir à nouveau avec lui : pour moi, c’est un joueur important de cette équipe.»





« Gudmundsson ? Il a déjà montré ses qualités, je veux lui parler pour comprendre ce qu’il ressent. Je veux des joueurs prêts à travailler dur. Ce n’est pas un ailier, ni un attaquant. Un milieu offensif ? Je ne l’imagine pas à ce poste, surtout après la venue d’Atta. Mais en le coachant, j’essaierai de cerner ses points forts et de masquer ses faiblesses. »