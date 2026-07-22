Fiorentina : Fabio Grosso n'exclut pas un départ de Moise Kean : « Je serais ravi de le garder, mais si une opportunité intéressante se présentait pour tout le monde, nous lui souhaiterions bonne chance. »

« Je le trouve serein, je suis ravi de le retrouver après plusieurs années. Je l’ai connu quand il était encore un gamin et je le retrouve aujourd’hui en homme et en footballeur confirmé. Vous connaissez ses qualités, et je les connais bien : c’est un joueur exceptionnel pour notre équipe. Ensuite, comme je l’ai dit tout à l’heure, il y a les rumeurs de transfert, mais nous sommes ici uniquement pour travailler et progresser. Je suis ravi de l’avoir avec nous et je serais ravi de le conserver. Toutefois, si une belle opportunité devait se présenter pour lui et convenir à toutes les parties, je lui souhaiterais bon vent avec la même sincérité », a déclaré Fabio Grosso depuis le Viola Park.