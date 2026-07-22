L’avenir de Moise Kean fait toujours l’objet de spéculations à la Fiorentina. Alors que Como s’est récemment intéressé à l’attaquant international, l’entraîneur viola Fabio Grosso a réagi aux rumeurs concernant le départ éventuel du joueur né en 2000. Interrogé par la presse à l’issue de la rencontre amicale remportée 1-0 contre Gubbio (but de Gudmundsson), l’entraîneur abruzzese n’a pas fermé la porte à un départ de l’attaquant.
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Fiorentina : Fabio Grosso n'exclut pas un départ de Moise Kean : « Je serais ravi de le garder, mais si une opportunité intéressante se présentait pour tout le monde, nous lui souhaiterions bonne chance. »
Des mots d’adieu ?
« Je le trouve serein, je suis ravi de le retrouver après plusieurs années. Je l’ai connu quand il était encore un gamin et je le retrouve aujourd’hui en homme et en footballeur confirmé. Vous connaissez ses qualités, et je les connais bien : c’est un joueur exceptionnel pour notre équipe. Ensuite, comme je l’ai dit tout à l’heure, il y a les rumeurs de transfert, mais nous sommes ici uniquement pour travailler et progresser. Je suis ravi de l’avoir avec nous et je serais ravi de le conserver. Toutefois, si une belle opportunité devait se présenter pour lui et convenir à toutes les parties, je lui souhaiterais bon vent avec la même sincérité », a déclaré Fabio Grosso depuis le Viola Park.
COMMENT S’INFORMER À COMO
L’hypothèse d’un transfert de Moise Kean loin de la Fiorentina prend forme. Arrivé à l’été 2024, l’attaquant a disputé 77 matchs et inscrit 34 buts sous le maillot violet. Son contrat expire en juin 2029 et la clause libératoire de 52 millions d’euros est désormais caduque. Le Como a récemment approché la Fiorentina pour évaluer les possibilités d’une négociation, et a également contacté l’entourage de l’attaquant. Un chèque d’environ 40 millions d’euros pourrait suffire à obtenir le feu vert à un départ.
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