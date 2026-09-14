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Dodo FiorentinaGetty
Emanuele Tramacere

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Fiorentina : Dodô explose sur les réseaux sociaux : « Hors de forme ? Faux, ne croyez pas à tout »

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L’ailier brésilien s’est rebellé sur les réseaux sociaux et a réaffirmé qu’il était prêt à jouer.

L’affaire de l’ailier brésilien Dodò ne retombe toujours pas du côté de la Fiorentina. Toujours bloqué à zéro minute après un été durant lequel il a été considéré comme transférable à 100 %, sa situation semblait vouée à se régler avec le départ de Grosso et le retour sur le banc de Paolo Vanoli.

Et pourtant, même contre Venise, le latéral droit est resté 90 minutes sur le banc, alimentant les rumeurs qui le disent en retard sur le plan de la condition et en dehors du projet pour des raisons physiques et contractuelles. Des rumeurs que Dodò a toutefois voulu démentir aujourd’hui.

  • « Ne croyez pas à tout. Je vais très bien. »

    Dodò, via ses réseaux sociaux, s’est d’abord exprimé en bloquant et en réduisant au silence tous les journalistes et leurs médias, avant d’ajouter un simple, mais important : « Je vais bien, très bien. Ne croyez pas tout ce que vous entendez »

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  • NOUVELLE CHANCE ?

    Le retour de Vanoli pouvait ouvrir une brèche en vue de sa réintégration dans l’effectif, et certains allaient même jusqu’à évoquer un retour comme titulaire dès le match contre Venise. Et pourtant, également en raison d’une situation contractuelle arrivant à échéance le 30 juin 2027 (c’est-à-dire à la fin de la saison), les possibilités d’une réintégration s’éloignent. Dodò ne veut pas prolonger, il est déçu par l’absence de proposition formulée à la fin de la saison passée et veut partir libre.

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