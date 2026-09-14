Fiorentina : Dodô explose sur les réseaux sociaux : « Hors de forme ? Faux, ne croyez pas à tout »

L’affaire de l’ailier brésilien Dodò ne retombe toujours pas du côté de la Fiorentina. Toujours bloqué à zéro minute après un été durant lequel il a été considéré comme transférable à 100 %, sa situation semblait vouée à se régler avec le départ de Grosso et le retour sur le banc de Paolo Vanoli.

Et pourtant, même contre Venise, le latéral droit est resté 90 minutes sur le banc, alimentant les rumeurs qui le disent en retard sur le plan de la condition et en dehors du projet pour des raisons physiques et contractuelles. Des rumeurs que Dodò a toutefois voulu démentir aujourd’hui.