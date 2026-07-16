Selon gianlucadimarzio.com, Zeyyat Kafkas, vice-président du Trabzonspor, a confirmé ce lundi : « Nous cédons Oulai. Nous sommes parvenus à un accord avec le club, nous attendons désormais celui du joueur. » Les soupçons se portent sur la Fiorentina, qui a intensifié ses contacts ces derniers jours pour tenter de définir tous les termes de l’accord. Malgré les déclarations, celui-ci ne serait pas encore conclu à 100 %. Le Trabzonspor réclame un montant avoisinant les 30 millions d’euros, tandis que le club italien aimerait conclure à 20 millions.





Pour justifier la position du club turc, qui pourrait réaliser une plus-value substantielle après avoir déboursé seulement 5,5 millions d’euros pour recruter Oulai à Bastia, Zeyyat Kafkas a ajouté : « Si quelqu’un venait vous voir et vous proposait 6 millions pour une voiture qui en vaut 2, il est normal que vous souhaitiez prendre cette proposition en considération. De la même manière, lorsque des offres substantielles sont parvenues jusqu’à nous, nous avons commencé à étudier la possibilité d’un transfert dans l’intérêt du Trabzonspor. »