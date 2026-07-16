La Fiorentina s'apprête à boucler son cinquième recrutement de l'été, après les arrivées déjà officialisées d'Arthur Atta, d'Alex Jimenez, de Viery et de Radu Dragusin. Selon des informations en provenance de Turquie, le milieu de terrain ivoirien Christ Inao Oulai, révélation du dernier Mondial avec les Éléphants et cible prioritaire du directeur sportif viola Fabio Paratici, devrait à son tour s'engager avec le club toscan.
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Fiorentina, déclaration du vice-président du Trabzonspor : « Accord conclu avec un club pour Oulai ». Quelles sont les informations qui filtrent et où en sont les négociations ?
LES NÉGOCIATIONS
Selon gianlucadimarzio.com, Zeyyat Kafkas, vice-président du Trabzonspor, a confirmé ce lundi : « Nous cédons Oulai. Nous sommes parvenus à un accord avec le club, nous attendons désormais celui du joueur. » Les soupçons se portent sur la Fiorentina, qui a intensifié ses contacts ces derniers jours pour tenter de définir tous les termes de l’accord. Malgré les déclarations, celui-ci ne serait pas encore conclu à 100 %. Le Trabzonspor réclame un montant avoisinant les 30 millions d’euros, tandis que le club italien aimerait conclure à 20 millions.
Pour justifier la position du club turc, qui pourrait réaliser une plus-value substantielle après avoir déboursé seulement 5,5 millions d’euros pour recruter Oulai à Bastia, Zeyyat Kafkas a ajouté : « Si quelqu’un venait vous voir et vous proposait 6 millions pour une voiture qui en vaut 2, il est normal que vous souhaitiez prendre cette proposition en considération. De la même manière, lorsque des offres substantielles sont parvenues jusqu’à nous, nous avons commencé à étudier la possibilité d’un transfert dans l’intérêt du Trabzonspor. »
OFFICIEL : IL A VALIDÉ L’OFFRE DE LA FIORENTINA
Le joueur ivoirien, auteur de 4 matchs lors de la Coupe du monde et, lors de sa dernière saison à Trabzonspor, de 31 apparitions, 2 buts et 4 passes décisives, a fait part de sa pleine satisfaction concernant son arrivée à la Fiorentina. Son entourage aurait par ailleurs trouvé un accord de principe sur les termes d’un éventuel contrat courant jusqu’en juin 2031.
CONFIANCE VIOLETTE
Selon les informations précises de TG Regione, Christ Oulai est attendu demain après-midi à Florence. L’attaquant doit atterrir en jet privé à l’aéroport « Amerigo Vespucci », un signe que le dossier entre dans sa phase décisive. Un signe que les négociations seraient effectivement entrées dans leur phase décisive et que la « fumée blanche » pourrait se manifester d’un moment à l’autre.
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