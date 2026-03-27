Fiorentina, De Gea : « Nous étions à bout, Vanoli nous a redonné vie. L'avenir ? Je me sens bien ici. »

L'arrivée de Paolo Vanoli a redonné un nouveau souffle à la Fiorentina, David de Gea n'a aucun doute : « Nous étions à bout, il nous a redonné vie ».





Le gardien espagnol a accordé une longue interview à La Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a abordé divers sujets.





La situation actuelle de la Viola a été le thème principal : après un début de saison dramatique, l'équipe toscane est en pleine lutte pour le maintien, mais elle a entamé une lente remontée tout en poursuivant son parcours en Ligue Europa Conférence.





Mais ce n'est pas tout, car le gardien a également donné quelques informations sur son propre avenir, au centre des rumeurs du marché des transferts.