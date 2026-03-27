Goal.com
En direct
ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Fiorentina, De Gea : « Nous étions à bout, Vanoli nous a redonné vie. L'avenir ? Je me sens bien ici. »

Fiorentina
Serie A
D. de Gea
P. Vanoli
M. Kean

Le gardien espagnol analyse la situation actuelle de la Viola et se projette dans l'avenir : les propos de De Gea.

L'arrivée de Paolo Vanoli a redonné un nouveau souffle à la Fiorentina, David de Gea n'a aucun doute : « Nous étions à bout, il nous a redonné vie ».


Le gardien espagnol a accordé une longue interview à La Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a abordé divers sujets.


La situation actuelle de la Viola a été le thème principal : après un début de saison dramatique, l'équipe toscane est en pleine lutte pour le maintien, mais elle a entamé une lente remontée tout en poursuivant son parcours en Ligue Europa Conférence.


Mais ce n'est pas tout, car le gardien a également donné quelques informations sur son propre avenir, au centre des rumeurs du marché des transferts.

  • COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LA FIORENTINA EN DÉBUT D'ANNÉE ?

    David de Gea commence justement par évoquer les difficultés rencontrées par la Fiorentina en début de saison :


    « Il n'y a pas d'explication, admet-il. Nous avons mal commencé et nous nous sommes mis beaucoup de pression. Ça a été dur pour moi aussi, car c'était la première fois que je me retrouvais à lutter pour le maintien. Les jeunes ont le plus souffert ; dans ces situations, il faut être fort mentalement. Moi non plus, je n'étais pas au top, mais je ne me suis pas laissé abattre : travailler est la seule façon de s'en sortir. »


    Le gardien espagnol poursuit : « Le moment le plus difficile a été fin 2025, quand nous étions derniers, que nous ne gagnions aucun match et que les statistiques indiquaient que personne dans notre situation ne s’était jamais sauvé. Là, j’étais inquiet : j’avais l’impression de vivre un cauchemar. Mais aujourd’hui, nous nous sommes améliorés sur de nombreux plans et nous sommes toujours en lice en Ligue Europa Conférence, mais nous devons continuer à travailler dur. »

    • Publicité

  • QU'EST-CE QUI A CHANGÉ AVEC VANOLI ?

    À Florence, cependant, le vent a tourné, notamment grâce à l'arrivée de Paolo Vanoli sur le banc après le limogeage de Stefano Pioli et le bref passage de Daniele Galloppa en tant qu'entraîneur par intérim. De Gea confirme :


    « De nouveaux joueurs sont arrivés et nous ont redonné de l'énergie, mais il faut souligner l'excellent travail de l'entraîneur. Nous étions à bout, la situation était désespérée, et Vanoli nous a redonné vie. Et Paratici est très présent : il aime discuter avec nous et suivre les entraînements. Il fait un excellent travail. Je remercie également le directeur général Ferrari, le club et Goretti, qui m'ont soutenu. »

  • LE BRASSARD DE CAPITAINE

    C'est Vanoli lui-même qui a remis le brassard decapitaine à De Gea, le retirant ainsi à Luca Ranieri. Mais comment le gardien espagnol a-t-il vécu cette nomination ?


    « Vanoli a parlé avec Luca et moi, il m’a dit qu’étant le plus âgé, il attendait beaucoup de moi. J’étais prêt, j’avais déjà été capitaine à United. J’ai d’excellentes relations avec Ranieri, il est très important pour l’équipe. C’est l’un des capitaines. »

  • LIGUE DE CONFÉRENCE

    De Gea ne se fixe aucune limite en Ligue Europa Conférence :


    « Nous sommes concentrés sur la Serie A, mais nous devons y croire. Crystal Palace est une équipe solide et ce sera un plaisir pour moi de retourner en Angleterre. Remporter un trophée serait formidable pour les supporters, nous pouvons y arriver. »

  • Avenir

    De Gea a également été associé à la Juventus, mais pour l'instant, il reste évasif quant à son avenir :


    « Il me reste encore deux ans de contrat et je me sens bien ici, mais ce n’est pas le moment de penser à l’avenir. Je veux sauver la Fiorentina et donner le meilleur de moi-même en Ligue Europa Conférence. »

  • QU'EST-CE QUI MANQUE À KEAN ?

    Pour finir, parlons également d'un coéquipier, Moise Kean, qui a marqué hier avec l'équipe nationale contre l'Irlande du Nord lors de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde. Que manque-t-il à l'attaquant de la Fiorentina pour s'imposer définitivement ?


    « Moise est un garçon spécial, on discute beaucoup et j'essaie de l'aider. L'année dernière, il a réalisé une excellente saison. Ce qui distingue un bon joueur d'un champion, c'est sa capacité à maintenir un niveau de performance constant au fil des ans. C'est la chose la plus difficile, mais je pense qu'il en est capable. »

Serie A
Hellas Vérone crest
Hellas Vérone
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO