Albert Gudmundsson vit des moments très difficiles après la joie procurée par le penalty décisif qui a permis à la Fiorentina de remonter au score lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre les Polonais de Rakow. L'attaquant islandais a raconté sur les réseaux sociaux avoir été victime d'un cambriolage à son domicile, survenu hier.
Traduit par
Fiorentina : cambriolage chez Gudmundsson : l'Islandais lance un appel à l'aide et offre une récompense sur les réseaux sociaux
PRIME OFFERTE
Dans plusieurs stories publiées sur Instagram, le footballeur a expliqué que son domicile avait été cambriolé et que plusieurs objets de valeur avaient été dérobés. Parmi ceux-ci, a-t-il souligné, figuraient également des effets personnels qui lui tiennent particulièrement à cœur. Dans le message partagé avec ses abonnés, Gudmundsson a lancé un appel à toute personne susceptible de disposer d'informations utiles : quiconque aurait des détails sur les auteurs est invité à le contacter directement ou à s'adresser aux forces de l'ordre. Le joueur a également fait savoir qu'une récompense serait offerte pour toute information susceptible de mener à la récupération des objets volés.
LE MESSAGE DANS LES STORIES
« Ma maison a été cambriolée hier et plusieurs objets de valeur ont été volés, notamment des effets personnels qui me sont très chers. Si quelqu'un dispose d'informations sur les auteurs, merci de me contacter ou d'avertir la police. Une récompense sera offerte pour toute information permettant de retrouver les objets volés. »