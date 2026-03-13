Fiorentina : cambriolage chez Gudmundsson : l'Islandais lance un appel à l'aide et offre une récompense sur les réseaux sociaux

Dans plusieurs stories publiées sur Instagram, le footballeur a expliqué que son domicile avait été cambriolé et que plusieurs objets de valeur avaient été dérobés. Parmi ceux-ci, a-t-il souligné, figuraient également des effets personnels qui lui tiennent particulièrement à cœur. Dans le message partagé avec ses abonnés, Gudmundsson a lancé un appel à toute personne susceptible de disposer d'informations utiles : quiconque aurait des détails sur les auteurs est invité à le contacter directement ou à s'adresser aux forces de l'ordre. Le joueur a également fait savoir qu'une récompense serait offerte pour toute information susceptible de mener à la récupération des objets volés.