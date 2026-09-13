« C’est dommage que mon numéro 10 ait été retiré cette année, parce que j’aurais aimé le voir porter ce maillot. Le talent se fait de plus en plus rare en Italie, certains joueurs sont un don pour le football. Disons que lui, c’est un numéro dix et demi, davantage à la Roberto Baggio. Mastantuono appartient à la catégorie de ceux qui jouent de la ligne médiane vers l’avant et savent toujours inventer quelque chose. Nous sommes différents dans le style, moi j’étais davantage un milieu de terrain, alors que lui est plus attaquant. Mais nous avons quand même quelque chose en commun : le pied. Lui est gaucher, moi j’utilisais le droit, mais la technique nous rapproche. Un joueur qui vient du Real Madrid a toujours le bon de garantie pour pouvoir aller partout et y réussir. Je crois que la Fiorentina a été très habile de le prendre, même si ce n’est qu’un prêt sec, et de le valoriser en le faisant jouer avec continuité. Quelqu’un avec ses qualités doit toujours être sur le terrain, parce qu’il élimine son adversaire et cherche toujours le but ».





« Il a 19 ans et d’amples marges de progression, cette saison en Italie lui fera sûrement du bien et le fera grandir sur beaucoup d’aspects, mais il arrive tellement souvent face au gardien que marquer devient ensuite une formalité. Avant son triplé contre Venise, ce n’est pas qu’il n’avait pas essayé, mais il avait touché le poteau et buté sur le gardien. Il n’avait pas marqué, mais il avait créé beaucoup de danger et frappé au but. Maintenant que le déclic s’est produit, ce sera plus facile, j’en suis certain. S’il tire aussi les coups francs et les penalties, il peut tranquillement atteindre 15 buts et même aller au-delà. Mastantuono a du génie, de la vision, de la personnalité et aussi cette insouciance typique de la jeunesse. J’aime sa façon d’être sur le terrain, il transmet de la joie. On voit que jouer au football est un plaisir pour lui. En lui, il y a un mélange de plusieurs joueurs. J’y vois quelque chose de Rui Costa, mais aussi de De Sisti, mais si je dois vraiment le comparer à quelqu’un, je choisis Daniel Bertoni, mon ancien coéquipier et très grand ami. Ils sont tous les deux argentins et ont apporté dans notre championnat, au-delà de la fantaisie, cette attitude insouciante typique des Sud-Américains. Daniel a été le premier étranger de la Fiorentina, il me le rappelle aussi dans sa manière d’être avec ses coéquipiers et avec les gens, très authentique et informelle. »





« Je crois qu’il fait du bien à la Fiorentina et aussi au football italien, où le numéro dix est désormais comme un panda, une espèce en voie d’extinction. S’il ressemble à Dybala ? Certainement. Ils sont tous les deux gauchers et ont en commun le don de savoir changer le cours des matches. La qualité fait toujours la différence, surtout dans un championnat tactique comme le nôtre, qui est devenu de plus en plus compliqué. Le garçon a la bonne mentalité et a démontré à quel point il peut être décisif. »