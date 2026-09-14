Le Championship australien, qui constitue le deuxième échelon du système de ligues de football du pays, a officiellement confirmé l’introduction d’un « modèle de point bonus aux tirs au but » pour la prochaine saison. Selon ce nouveau règlement, tout match qui se termine sur un score de parité à l’issue du temps réglementaire ira directement à une séance de tirs au but.

Dans le cadre de ce nouveau mécanisme, un point bonus sera attribué à l’équipe qui remporte la séance de tirs au but, ce qui lui assurera deux points au total sur le match, tandis que l’équipe battue repartira avec un seul point. Les dirigeants de la ligue se sont montrés très clairs sur la motivation derrière ce changement expérimental, en soulignant qu’il est conçu pour créer une « véritable excitation, maintenir l’intérêt des supporters jusqu’au dernier tir et offrir aux joueurs une rare expérience de match sous haute pression ».