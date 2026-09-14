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Fini les matches nuls ! La deuxième division australienne adopte des tirs au but à la manière de la Leagues Cup pour attribuer des points bonus
Un changement radical dans la réglementation du football australien
Le Championship australien, qui constitue le deuxième échelon du système de ligues de football du pays, a officiellement confirmé l’introduction d’un « modèle de point bonus aux tirs au but » pour la prochaine saison. Selon ce nouveau règlement, tout match qui se termine sur un score de parité à l’issue du temps réglementaire ira directement à une séance de tirs au but.
Dans le cadre de ce nouveau mécanisme, un point bonus sera attribué à l’équipe qui remporte la séance de tirs au but, ce qui lui assurera deux points au total sur le match, tandis que l’équipe battue repartira avec un seul point. Les dirigeants de la ligue se sont montrés très clairs sur la motivation derrière ce changement expérimental, en soulignant qu’il est conçu pour créer une « véritable excitation, maintenir l’intérêt des supporters jusqu’au dernier tir et offrir aux joueurs une rare expérience de match sous haute pression ».
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Après la Leagues Cup
Si cette décision peut sembler peu orthodoxe aux puristes du football européen, elle n’est pas sans précédent dans le football moderne. Le format reprend largement le système utilisé en Leagues Cup, le tournoi annuel disputé entre des clubs de la Major League Soccer aux États-Unis et de la Liga MX du Mexique.
Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que le football australien expérimente un tel système de départage. L’ancienne National Soccer League, alors division d’élite en Australie, avait elle aussi utilisé le format du point de bonus aux tirs au but lors de l’édition 1994-1995. En remettant au goût du jour cette particularité historique, Football Australia entend moderniser l’expérience de la deuxième division tout en s’inspirant de modèles internationaux couronnés de succès.
Structure et mise en œuvre du nouveau format
Contrairement aux formats de ligue traditionnels, le championnat d’Australie se déroule chaque année après la fin de la saison de National Premier Leagues (NPL), la troisième division. La compétition adopte un format distinct, opposant ses huit clubs membres permanents aux huit champions de NPL dans une phase de groupes à 16 équipes, avant de passer à une phase à élimination directe à huit équipes.
Lors de la phase de groupes, les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre et disputent chacune six matches, les deux premières de chaque groupe décrochant une place pour la phase à élimination directe. Le système de point de bonus sur penalty sera utilisé exclusivement lors de cette phase de groupes initiale, afin de garantir un classement serré et compétitif jusqu’au coup de sifflet final de la phase de groupes.
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Préserver l’intégrité du match nul en 90 minutes
Malgré l’introduction des séances de tirs au but, la ligue a confirmé que les matches à égalité après 90 minutes seront toujours officiellement enregistrés comme des matches nuls. Il n’y aura pas de prolongation, les équipes allant directement aux tirs au but pour décider de qui décroche le point de bonus supplémentaire.
Football Australia, l’instance dirigeante du football dans le pays, a pris cette décision à la suite de consultations avec les clubs membres et la Fédération japonaise de football (JFA). La JFA a récemment mis en place un format similaire pour sa J1 100 Year Vision League intérimaire pendant la transition vers un calendrier d’août à mai.
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