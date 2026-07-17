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Gianluca Minchiotti

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Finale de la Coupe du monde : des prix de billet atteignant des sommets, jusqu’à 2 millions pour Espagne-Argentine

Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine

La fièvre monte à l’approche de la grande finale de la Coupe du monde.

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford, fait moins parler d’elle pour l’aspect sportif que pour le coût prohibitif des places. Pour la première fois, la FIFA a adopté un système de tarification dynamique, qui ajuste les prix en fonction de la demande et fait flamber les tarifs à des niveaux sans précédent.


  • JUSQU’À 2 MILLIONS DE DOLLARS

    Les billets les moins chers, initialement vendus autour de 700 euros, se revendent jusqu’à plus de 32 000 euros, tandis que les places de catégorie supérieure peuvent atteindre 190 000 euros. Les places les plus exclusives, selon Tuttosport, peuvent même grimper jusqu’à 2 millions de dollars. La revente est autorisée uniquement sur la plateforme officielle de la FIFA, qui prélève une commission de 15 % tant au vendeur qu’à l’acheteur.


    Ce système a suscité de vives critiques. La Fédération espagnole de football a qualifié ces prix de « scandaleux et inacceptables », affirmant qu’ils pénalisaient les supporters. De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu ce modèle, plaisantant sur le fait qu’il apporterait personnellement « un hot-dog et un Coca-Cola » à quiconque serait prêt à dépenser deux millions de dollars pour un billet.


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