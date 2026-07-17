Finale de la Coupe du monde : des prix de billet atteignant des sommets, jusqu’à 2 millions pour Espagne-Argentine

Les billets les moins chers, initialement vendus autour de 700 euros, se revendent jusqu’à plus de 32 000 euros, tandis que les places de catégorie supérieure peuvent atteindre 190 000 euros. Les places les plus exclusives, selon Tuttosport, peuvent même grimper jusqu’à 2 millions de dollars. La revente est autorisée uniquement sur la plateforme officielle de la FIFA, qui prélève une commission de 15 % tant au vendeur qu’à l’acheteur.





Ce système a suscité de vives critiques. La Fédération espagnole de football a qualifié ces prix de « scandaleux et inacceptables », affirmant qu’ils pénalisaient les supporters. De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu ce modèle, plaisantant sur le fait qu’il apporterait personnellement « un hot-dog et un Coca-Cola » à quiconque serait prêt à dépenser deux millions de dollars pour un billet.



