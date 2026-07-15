Les passionnés de football attendent avec impatience une finale prometteuse lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Fédération internationale de football (FIFA) a porté à 48 le nombre d’équipes participantes, une innovation appliquée dès cette édition qui a débuté le 11 juin.

L’Espagne a été la première à se qualifier pour la finale après avoir dominé la France 2-0, et elle espère soulever son deuxième titre, le premier depuis son sacre en Afrique du Sud en 2010.

De son côté, l’Argentine a réédité son exploit de la dernière édition en battant l’Angleterre et vise désormais un doublé historique.

Ce dossier présente la date de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, les chaînes qui la diffuseront, la composition probable des équipes ainsi que l’historique des confrontations.