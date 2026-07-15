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world cup trophyGetty Images
Mosaab Salah

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Finale de la Coupe du monde 2026 : Espagne – Argentine. Voici les chaînes qui diffusent la rencontre, la composition probable des deux équipes et l’historique de leurs confrontations

Espagne vs À déterminer
Espagne
Coupe du monde
Argentine
Espagne
É.-U.
Argentine

Tout ce que vous devez savoir sur la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine : les chaînes qui la diffuseront, la composition probable des équipes et l’historique des confrontations.

Les passionnés de football attendent avec impatience une finale prometteuse lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La Fédération internationale de football (FIFA) a porté à 48 le nombre d’équipes participantes, une innovation appliquée dès cette édition qui a débuté le 11 juin.

L’Espagne a été la première à se qualifier pour la finale après avoir dominé la France 2-0, et elle espère soulever son deuxième titre, le premier depuis son sacre en Afrique du Sud en 2010.

De son côté, l’Argentine a réédité son exploit de la dernière édition en battant l’Angleterre et vise désormais un doublé historique.

Ce dossier présente la date de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, les chaînes qui la diffuseront, la composition probable des équipes ainsi que l’historique des confrontations.

  • À quelle date est prévue la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine ?

    La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine est programmée le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York/New Jersey.

     Le coup d’envoi sera donné à 22h00, heure d’Arabie saoudite, et à 23h00, heure des Émirats arabes unis.

    • Publicité

  • Quelles chaînes diffuseront la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine ?

    beIN SPORTS détient les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 et diffusera la finale sur beIN SPORTS MAX.

    Les chaînes beIN SPORTS MAX 1 à 4 diffuseront la rencontre avec des commentaires en arabe, beIN SPORTS MAX 5 en anglais et beIN SPORTS MAX 6 en français.

    La finale sera également diffusée sur la chaîne beIN FIFA WORLD CUP, accessible gratuitement.


  • Quelles sont les fréquences des chaînes en clair de beIN Sports qui diffuseront la finale de la Coupe du monde 2026 ?

    La chaîne gratuite diffusant la Coupe du monde 2026 est disponible. 

    Fréquence de la nouvelle chaîne gratuite beIN Sports sur Nilesat

    La chaînebeIN Sports FIFA World Cup
    SatelliteNilesat
    Fréquence12245
    PolarisationVertical (V)
     Modulation27 500
    Modulation2/3 – DVB-S2 8PSK

    Fréquence de la nouvelle chaîne gratuite beIN Sports sur Arabsat

    La chaînebeIN Sports Coupe du monde de la FIFA
    SatelliteArabsat
    Fréquence10850
    PolarisationVertical (V)
     Modulation27 500
    Modulation2/3 – DVB-S2 8PSK

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  • Comment regarder en direct sur Internet la finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'Espagne à l'Argentine ?

    La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine sera diffusée sur l’application TOD TV.

    Pour profiter de la rencontre en toute sérénité, assurez-vous d’une connexion Internet sécurisée et rapide avec NordVPN. Abonnez-vous dès maintenant !

    Le matchDateChaînes de diffusionStade
    Espagne - ArgentineDimanche 19 juillet 2026
    , 22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		beIN FIFA WORLD CUPStade MetLife – New York/New Jersey
    beIN 4K HDR
    beIN SPORTS MAX 1
    beIN SPORTS MAX 2
    beIN SPORTS MAX 3
    beIN SPORTS MAX 4

  • Le parcours de l'Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

    L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir terminé en tête du groupe 8 avec 7 points.

    La Roja a entamé la compétition par un nul blanc face au Cap-Vert, avant de dominer l’Arabie saoudite 4-0 et de conclure par une victoire 1-0 contre l’Uruguay lors de la dernière journée.

    En seizièmes, elle a dominé l’Autriche 3-0, avant d’éliminer le Portugal 1-0 en huitièmes, puis de venir à bout de la Belgique 2-1 en quarts.

    Enfin, en demi-finale, les Espagnols ont dominé la France de bout en bout pour valider leur billet pour la finale.

  • Le parcours de l'Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

    L'équipe d'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir dominé le groupe 10 avec un parcours parfait : trois matches, trois victoires, neuf points.

    Les « Tangos » ont d’abord dominé l’Algérie 3-0, puis l’Autriche sur le même score, avant de conclure par un 3-1 face à la Jordanie.

    En seizièmes de finale, l’Argentine a dominé le Cap-Vert 3-2 après prolongation, puis a éliminé l’Égypte en huitièmes de finale malgré un retard de deux buts à la 80^e minute, avant de renverser la vapeur et de s’imposer 3-2. En quarts, elle a battu la Suisse 3-1 après prolongation.

    Enfin, en demi-finale, elle a dominé l’Angleterre pour valider son billet pour la finale.

  • Historique des confrontations entre l'Espagne et l'Argentine en Coupe du monde et dans les autres compétitions

    Les deux sélections ne se sont croisées qu’une fois en Coupe du monde : lors de l’édition 1966, en phase de groupes, l’Argentine l’avait emporté 1-0. Leurs autres confrontations étaient des matchs amicaux.

    Les deux sélections se sont rencontrées à 14 reprises : l’Espagne mène avec six succès, l’Argentine en compte autant, et deux matches se sont terminés par un nul.

    Le tournoiTotal des matchsVictoires de l'EspagneVictoires de l’ArgentineMatchs nuls
    Coupe du monde1010
    Matchs amicaux13652
    Total14662

  • La composition probable de l'équipe d'Espagne face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026

    L'entraîneur Luis de la Fuente devrait aligner le onze suivant :

    Schéma 4-3-3
    Gardien :Unai Simón
    DéfensePedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Marc Cucurella
    MilieuRodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
    AttaqueLamine Yamal – Mikel Oyarzabal – Alex Peña

  • La composition probable de l'équipe d'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026

    L'entraîneur Lionel Scaloni devrait aligner le onze suivant :

    Schéma 4-2-3-1
    Gardien :Emiliano Martínez
    DéfenseNahuel Molina – Cristian Romero – Lisandro Martínez – Nicolás Tagliafico
    Milieux de terrainLeandro Paredes – Rodrigo De Paul
    MilieuLionel Messi – Enzo Fernández – Alexis Mac Allister
    AttaqueJulián Álvarez

  • Quel a été le résultat de la finale de la Coupe du monde lors des éditions précédentes ?

    Seuls huit pays ont remporté la Coupe du monde depuis sa création en 1930, le Brésil en tête avec cinq victoires (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Les « danseurs de samba » ont révélé des talents tels que Pelé, Ronaldo et Romário.

    Derrière le Brésil, l’Italie et l’Allemagne totalisent quatre titres chacune, même si l’Allemagne en a remporté trois sous le nom de RFA. L’Argentine suit avec trois sacres, puis l’Uruguay et la France comptent deux victoires, tandis que l’Angleterre et l’Espagne ont soulevé le trophée une fois.

    AnnéePays hôteVainqueurRésultat de la finaleDeuxième
    1930UruguayUruguay4-2Argentine
    1934ItalieItalie2-1 après prolongationTchécoslovaquie
    1938FranceItalie4-2Hongrie
    1950BrésilUruguay2-1Brésil
    1954SuisseAllemagne de l’Ouest3-2Hongrie
    1958SuèdeBrésil5-2Suède
    1962ChiliBrésil3-1Tchécoslovaquie
    1966AngleterreAngleterre4-2, après prolongationsAllemagne de l’Ouest
    1970MexiqueBrésil4-1Italie
    1974Allemagne de l’OuestAllemagne de l’Ouest2-1Pays-Bas
    1978ArgentineArgentine3-1 (prolongations)Pays-Bas
    1982EspagneItalie3-1Allemagne de l’Ouest
    1986MexiqueArgentine3-2Allemagne de l’Ouest
    1990ItalieAllemagne de l’Ouest1-0Argentine
    1994États-UnisBrésil0-0, 3-2 aux tirs au butItalie
    1998FranceFrance3-0Brésil
    2002Corée du Sud et JaponBrésil2-0Allemagne
    2006AllemagneItalie1-1 (5-3 t.a.b.)France
    2010Afrique du SudEspagne1-0, après prolongationPays-Bas
    2014BrésilAllemagne1-0, prolongationArgentine
    2018RussieFrance4-1Croatie
    2022QatarArgentine3-3 (4-2) aux tirs au butFrance

  • Quel est le palmarès des vainqueurs de la Coupe du monde au fil de l'histoire ?

    L'équipe nationaleLe championLe vice-championTroisièmeQuatrième
    Brésil5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)2 (1950, 1998)2 (1938, 1978)2 (1974, 2014)
    Allemagne4 (1954, 1974, 1990, 2014)4 (1966, 1982, 1986, 2002)4 (1934, 1970, 2006, 2010)1 (1958)
    Italie4 (1934, 1938, 1982, 2006)2 (1970, 1994)1 (1990)1 (1978)
    Argentine3 (1978, 1986, 2022)3 (1930, 1990, 2014)  
    France2 (1998, 2018)2 (2006, 2022)2 (1958, 1986)1 (1982)
    Uruguay2 (1930, 1950)  3 (1954, 1970, 2010)
    Angleterre1 (1966)  2 (1990, 2018)
    Espagne1 (2010)  1 (1950)
    Pays-Bas 3 (1974, 1978, 2010)1 (2014)1 (1998)
    Hongrie 2 (1938, 1954)  
    Tchécoslovaquie Suède 2 (1934, 1962)  
    Suède 1 (1958)2 (1950, 1994)1 (1938)
    Croatie 1 (2018)2 (1998, 2022) 
    Pologne  Autriche 2 (1974, 1982) 
    Autriche  1 (1954)1 (1934)
    Portugal  1 (1966)1 (2006)
    Belgique  1 (2018)1 (1986)
    États-Unis  1 (1930) 
    Chelsea  1 (1962) 
    Turquie  1 (2002) 
    Serbie   2 (1930, 1962)
    Russie   1 (1966)
    Bulgarie   1 (1994)
    Corée du Sud   1 (2002)
    Maroc   1 (2022)
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