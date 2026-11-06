Certains pourraient redouter l'impact de la décision de prendre sa retraite internationale sur les performances de Cristiano Ronaldo avec le club d'Al-Nassr, en particulier sur le plan psychologique, au vu du climat négatif qui a accompagné cette décision.

Mais Ronaldo n'a jamais été de ces joueurs qui restent longtemps affectés par les problèmes qu'ils rencontrent ; il parvient à répondre rapidement grâce au niveau qu'il affiche et aux buts qu'il inscrit.

La meilleure preuve en est le triplé parfait qu'il a inscrit face à Al-Kholood, à la fin du mois dernier, réalisé en seulement 15 minutes, du pied droit, du pied gauche et de la tête.

Ce triplé est survenu le même mois que celui où a éclaté la fameuse crise du « Don » en sélection du Portugal, avec son entraîneur Jorge Jesus, qui a constitué la première étape sur le chemin de sa retraite internationale.

Malgré cela, Ronaldo n'a pas été affecté et a inscrit le septième triplé de sa carrière avec Al-Nassr, portant son total à 985 buts et se retrouvant à seulement 15 buts du cap des 1000 buts dans sa carrière footballistique.