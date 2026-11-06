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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI
Traduit par

Fin proche et exploit saoudien : quel impact la retraite internationale de Ronaldo aura-t-elle sur son aventure avec Al-Nassr ?

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal
Al Nasr FC
Portugal
Arabie saoudite

Une décision surprise de « Il Don »

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Une carrière internationale historique et généreuse, voilà ce qu'a offert la star portugaise Cristiano Ronaldo durant 23 ans, avant d'en tirer le rideau à la suite de l'annonce de sa retraite internationale.

La retraite internationale de Ronaldo n'affectera pas seulement la sélection du Portugal, mais son club actuel, Al-Nassr, pourrait lui aussi être touché par cette décision.

  • Plus de repos, meilleures performances

    Il ne fait aucun doute que la retraite internationale de Ronaldo aura un impact positif sur son état physique lors de ses apparitions avec Al-Nassr, puisqu'il pourra bénéficier de périodes de repos plus longues.

    La star portugaise ne sera pas contrainte de disputer entraînements et matches durant la trêve internationale actuelle de novembre, ni lors de la prochaine, en mars.

    Même s'il existait un accord entre Ronaldo et Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, pour disputer moins de matches, les déplacements et les entraînements restent éprouvants pour un joueur âgé de 41 ans.

    Au lieu de cela, la star portugaise pourra se détendre et profiter de ses vacances en famille, ce qui lui permettra d'offrir son meilleur niveau à son retour avec Al-Nassr.

  • L'impact psychologique : ce que Ronaldo ignore

    Certains pourraient redouter l'impact de la décision de prendre sa retraite internationale sur les performances de Cristiano Ronaldo avec le club d'Al-Nassr, en particulier sur le plan psychologique, au vu du climat négatif qui a accompagné cette décision.

    Mais Ronaldo n'a jamais été de ces joueurs qui restent longtemps affectés par les problèmes qu'ils rencontrent ; il parvient à répondre rapidement grâce au niveau qu'il affiche et aux buts qu'il inscrit.

    La meilleure preuve en est le triplé parfait qu'il a inscrit face à Al-Kholood, à la fin du mois dernier, réalisé en seulement 15 minutes, du pied droit, du pied gauche et de la tête.

    Ce triplé est survenu le même mois que celui où a éclaté la fameuse crise du « Don » en sélection du Portugal, avec son entraîneur Jorge Jesus, qui a constitué la première étape sur le chemin de sa retraite internationale.

    Malgré cela, Ronaldo n'a pas été affecté et a inscrit le septième triplé de sa carrière avec Al-Nassr, portant son total à 985 buts et se retrouvant à seulement 15 buts du cap des 1000 buts dans sa carrière footballistique.

  • Une fin proche

    On peut dire que la décision de Ronaldo de prendre sa retraite internationale annonce la fin de sa carrière en général dans les plus brefs délais, et plus précisément à l'issue de la saison en cours.

    Cette décision a peut-être déjà été prise, mais elle ne sera annoncée qu'après avoir atteint le but numéro 1000, le plus grand exploit que le « missile de Madère » rêve de réaliser avant la fin de sa carrière.

    Ce qui aurait pu retarder cette décision, c'est la sélection du Portugal, si Ronaldo avait insisté pour poursuivre son parcours jusqu'à participer au Championnat d'Europe des nations « Euro 2028 », dans environ un an et demi.

    Dans ce cas, la star portugaise aurait disputé la saison prochaine avec le club d'Al-Nassr de manière normale, avant de clôturer sa carrière en participant au tournoi européen des sélections lors de l'été de l'année suivante.

    Cependant, la fin de l'aventure internationale ne laissera plus à Ronaldo qu'un seul objectif pour le reste de sa carrière footballistique : atteindre le but numéro 1000, et si cet objectif est réalisé, il annoncera très probablement sa retraite définitive.

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  • Le millénaire est nassriste

    Ces derniers temps, certains se sont demandé à quel moment Ronaldo atteindrait le 1000e but de sa carrière, et si cela se produirait sous les couleurs d'Al-Nassr ou de la sélection du Portugal.

    La page de la sélection du Portugal étant tournée, c'est Al-Nassr qui aura l'honneur d'accompagner Ronaldo vers son 1000e but, sauf nouveau rebondissement au cours de la prochaine période.

    Ce sera la première fois que Ronaldo atteindra un but marquant un cap de centaine avec Al-Nassr, après avoir inscrit son 700e et son 800e but avec Manchester United, et son 900e avec la sélection du Portugal.

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