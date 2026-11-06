On peut dire que la décision de Ronaldo de prendre sa retraite internationale annonce la fin de sa carrière en général dans les plus brefs délais, et plus précisément à l'issue de la saison en cours.
Cette décision a peut-être déjà été prise, mais elle ne sera annoncée qu'après avoir atteint le but numéro 1000, le plus grand exploit que le « missile de Madère » rêve de réaliser avant la fin de sa carrière.
Ce qui aurait pu retarder cette décision, c'est la sélection du Portugal, si Ronaldo avait insisté pour poursuivre son parcours jusqu'à participer au Championnat d'Europe des nations « Euro 2028 », dans environ un an et demi.
Dans ce cas, la star portugaise aurait disputé la saison prochaine avec le club d'Al-Nassr de manière normale, avant de clôturer sa carrière en participant au tournoi européen des sélections lors de l'été de l'année suivante.
Cependant, la fin de l'aventure internationale ne laissera plus à Ronaldo qu'un seul objectif pour le reste de sa carrière footballistique : atteindre le but numéro 1000, et si cet objectif est réalisé, il annoncera très probablement sa retraite définitive.