Fin du contrat après des désaccords ! Le FC Bayern aurait réussi un coup de maître en interne

Les négociations entre Laimer et le Bayern durent depuis huit mois. Les discussions ont même été suspendues un temps en raison des exigences salariales du milieu de terrain de 29 ans.

Selon le magazine kicker, le double champion aurait même envisagé de « céder Laimer en cas de doute ». Selon les informations divulguées – que le joueur a depuis qualifiées de « fables » –, l’Autrichien réclamait un salaire d’environ 15 millions d’euros par an. Ces chiffres ont provoqué l’ire du président d’honneur Uli Hoeneß, qui s’est emporté publiquement avant le match retour de demi-finale de Ligue des champions contre le PSG.

« Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », avait déclaré Hoeneß à l’époque sur DAZN. « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont concrètement proposé, mais ce n’était certainement pas ce que ses conseillers avaient exigé au départ. »