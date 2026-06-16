Selon le magazine « kicker », les deux parties ont tenu des pourparlers constructifs et seraient parvenus à un accord global.
Traduit par
Fin du contrat après des désaccords ! Le FC Bayern aurait réussi un coup de maître en interne
Les attentes financières dans les négociations autour d'un nouveau contrat ayant été très éloignées ces derniers mois, la poursuite de la collaboration entre le club le plus titré d'Allemagne et le footballeur autrichien de l'année était récemment remise en question.
Selon le magazine *kicker*, les deux parties se sont toutefois récemment rapprochées, trouvant un terrain d’entente « à des conditions économiquement raisonnables pour le club », ont confirmé les responsables munichois.
- Getty
Uli Hoeneß tacle Laimer : « Il n'est tout simplement pas Maradona »
Les négociations entre Laimer et le Bayern durent depuis huit mois. Les discussions ont même été suspendues un temps en raison des exigences salariales du milieu de terrain de 29 ans.
Selon le magazine kicker, le double champion aurait même envisagé de « céder Laimer en cas de doute ». Selon les informations divulguées – que le joueur a depuis qualifiées de « fables » –, l’Autrichien réclamait un salaire d’environ 15 millions d’euros par an. Ces chiffres ont provoqué l’ire du président d’honneur Uli Hoeneß, qui s’est emporté publiquement avant le match retour de demi-finale de Ligue des champions contre le PSG.
« Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », avait déclaré Hoeneß à l’époque sur DAZN. « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont concrètement proposé, mais ce n’était certainement pas ce que ses conseillers avaient exigé au départ. »
- AFP
Selon les informations disponibles, Uli Hoeneß serait intervenu personnellement pour s’impliquer dans le dossier Laimer au FC Bayern.
Arrivé à Munich en 2023 en provenance du RB Leipzig sans indemnité de transfert, Laimer était initialement prévu comme option au milieu de terrain. Il s’est toutefois imposé comme titulaire au poste d’arrière latéral droit, voire à gauche si besoin. Son engagement et son endurance en font un élément indispensable aux yeux de l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany.
Pourtant, pour Hoeneß, une chose est claire : « Cela n’a rien à voir avec notre politique générale, mais relève d’une évaluation réaliste de sa valeur sportive et économique. Celle-ci est élevée – mais il n’est tout simplement pas un Harry Kane. » Lors des négociations, Laimer aurait insisté sur la « reconnaissance », comme il l’a souligné début avril.
Fin mai, selon Sport1, Hoeneß est personnellement intervenu dans les discussions – avec succès. Lors des discussions avec les conseillers du joueur, le dirigeant bavarois aurait clairement indiqué à l’entourage de l’Autrichien les limites financières du champion en titre concernant un nouveau contrat. Ainsi, Laimer, qui n’a cessé de souligner qu’il se sentait bien à Munich et qu’il aimerait y rester, n’obtiendrait qu’une augmentation de salaire modérée.
- AFP
Laimer lance un avertissement humoristique au Bayern en marge de la Coupe du monde : « Ça va coûter encore plus cher. »
Dès la cérémonie célébrant le doublé, Laimer avait affiché un optimisme prudent, laissant entendre qu’un accord sur son contrat était proche. « Uli et moi avons toujours été sur la même longueur d’onde. Ce n’est de toute façon pas un problème », a-t-il commenté avec malice, interrogé sur d’éventuelles discussions financières avec Hoeneß ce lundi. « La situation est tout à fait détendue, a-t-il ajouté avec sérieux. Je l’ai déjà répété à plusieurs reprises : je me sens très bien ici. C’est un plaisir d’évoluer au sein de ce groupe, et nous verrons comment les choses évoluent. »
Tout indique donc que le milieu de terrain prolongera son aventure bavaroise même après la Coupe du monde. À ce sujet, il a lancé, malicieux, au champion en titre : « Et si l’Autriche devenait championne du monde… mon transfert coûterait encore plus cher ! »