Fin de match spectaculaire pour une nuit de Coupe du monde agitée : l’Algérie remporte enfin son premier match depuis 2014

Après leurs défaites respectives au premier tour, les deux équipes étaient sous pression. Les Algériens, qui alignaient trois joueurs de Bundesliga – Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) et Fares Chaibi (Eintracht Francfort) – ont progressivement pris le contrôle de la rencontre. Comme face à l’Autriche (1-3), la Jordanie a toutefois répondu présente dans les duels et s’est montrée particulièrement dangereuse en transition.

Luca Zidane, qui n’avait pas brillé lors de la défaite 0-3 contre l’Argentine, a immédiatement été mis à contribution. Le fils de Zinédine Zidane, champion du monde 1998 avec la France, a repoussé avec autorité les premières tentatives de Musa Al-Taamari (12e) et d’Ali Olwan (23e). Mais une passe mal ajustée de Ramiz Zerrouki près de sa propre surface a offert un nouveau face-à-face, que Yazan Al-Rashdan a transformé en ouverture du score après un bref moment d’égarement d’Al-Taamari.

Dominant dans le jeu, le onze algérien butait toutefois sur un bloc jordanien bien organisé. Après la pause, malgré les efforts du capitaine Riyad Mahrez, les Verts manquaient encore de justesse et de puissance. Le gardien Yazeed Abuleila veillait au grain, comme sur la tentative de Maza (54e). Les Verts ont ensuite campé dans le camp adverse, et les entrées de Benbouali puis Gouiri ont fini par payer.