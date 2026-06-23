L'équipe de l'entraîneur Vladimir Petkovic, menée au score, a finalement battu la Jordanie 2-1 (0-1), éliminant prématurément ce novice du tournoi malgré son courage, et offrant par la même occasion à l'Argentine, tenante du titre, et à sa star Lionel Messi, la première place du groupe avant même la fin de la phase de poules.
Traduit par
Fin de match spectaculaire pour une nuit de Coupe du monde agitée : l’Algérie remporte enfin son premier match depuis 2014
Nadhir Benbouali (69e) et Amine Gouiri (82e) ont permis aux Algériens de s’imposer à Santa Clara, mettant fin à une série sans victoire sur la grande scène qui remontait à 2014 et au succès 4-2 contre la Corée du Sud. Leur parcours s’était ensuite arrêté lors d’un huitième de finale dramatique, après prolongation, face à l’Allemagne, future championne du monde (1-2). Les « Verts », de retour en phase finale pour la première fois depuis le Mondial brésilien, défieront dimanche l’Autriche de Ralf Rangnick dans un duel direct pour la deuxième place du groupe J.
Nizar Al-Rashdan (36^e) avait entre-temps permis à la Jordanie d’entrevoir une première victoire en Coupe du monde. Mais ce dernier match contre Messi et ses coéquipiers n’a plus aucun enjeu sportif après cette deuxième défaite en deux rencontres.
Grâce à ses nombreux joueurs évoluant en Bundesliga et à un dernier souffle bien canalisé, l’Algérie décroche enfin sa première victoire en Coupe du monde depuis 2014.
Après leurs défaites respectives au premier tour, les deux équipes étaient sous pression. Les Algériens, qui alignaient trois joueurs de Bundesliga – Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) et Fares Chaibi (Eintracht Francfort) – ont progressivement pris le contrôle de la rencontre. Comme face à l’Autriche (1-3), la Jordanie a toutefois répondu présente dans les duels et s’est montrée particulièrement dangereuse en transition.
Luca Zidane, qui n’avait pas brillé lors de la défaite 0-3 contre l’Argentine, a immédiatement été mis à contribution. Le fils de Zinédine Zidane, champion du monde 1998 avec la France, a repoussé avec autorité les premières tentatives de Musa Al-Taamari (12e) et d’Ali Olwan (23e). Mais une passe mal ajustée de Ramiz Zerrouki près de sa propre surface a offert un nouveau face-à-face, que Yazan Al-Rashdan a transformé en ouverture du score après un bref moment d’égarement d’Al-Taamari.
Dominant dans le jeu, le onze algérien butait toutefois sur un bloc jordanien bien organisé. Après la pause, malgré les efforts du capitaine Riyad Mahrez, les Verts manquaient encore de justesse et de puissance. Le gardien Yazeed Abuleila veillait au grain, comme sur la tentative de Maza (54e). Les Verts ont ensuite campé dans le camp adverse, et les entrées de Benbouali puis Gouiri ont fini par payer.
Résultats de la Coupe du monde de cette nuit
Date À domicile Extérieur Résultat 22 juin 2026 France Irak 3-0 23 juin 2026 Norvège Sénégal 3-2 23 juin 2026 Jordanie Algérie 1-2