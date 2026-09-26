AFP
Traduit par
Fin de la panique ! La blessure au genou de Kylian Mbappé est moins grave que redouté et la star du Real Madrid sera apte pour le Clasico contre Barcelone
Diagnostic positif pour Mbappe
L’anxiété collective qui entourait le Santiago Bernabeu s’est enfin dissipée après que le Real Madrid a publié un communiqué médical officiel au sujet de son attaquant vedette. Après sa sortie prématurée lors du match de Ligue des nations de la France contre la Turquie, le joueur de 25 ans a passé des examens approfondis afin de déterminer l’étendue des dommages à sa jambe gauche.
Le staff médical du club a confirmé que le joueur avait évité une déchirure ligamentaire catastrophique, qui constituait la principale inquiétude du club comme de la sélection immédiatement après l’incident survenu à Kocaeli.
La communication officielle du club indiquait que les examens médicaux ont confirmé une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche du joueur. était le résultat final des tests. Cette affection spécifique, une hyperextension de la capsule postérieure, nécessite généralement une période de repos d’environ 10 à 12 jours.
- Getty Images Sport
Disponibilité confirmée pour le Clasico
L’information sans doute la plus capitale pour les Madridistas est que Mbappe est désormais en très bonne voie pour disputer le premier Clasico de la saison. Ce choc à très fort enjeu contre Barcelone est programmé le 25 octobre au Spotify Camp Nou, ce qui laisse à l’attaquant près d’un mois pour retrouver sa pleine condition de match. Après avoir démarré la saison sur un rythme effréné avec huit buts lors de ses huit premières apparitions officielles, sa présence dans le onze reste cruciale dans le dispositif tactique de Jose Mourinho, alors que son équipe cherche à défendre ses titres nationaux et européens.
Le timing de la blessure signifie qu’il manquera probablement le prochain match de Liga contre Villarreal et potentiellement le déplacement en Ligue des champions pour affronter la Roma, mais il devrait ensuite rapidement réintégrer le groupe. Le staff médical est optimiste et pense qu’il peut être absent pendant deux semaines avant de reprendre les séances d’entraînement complètes avec l’équipe première. Cette période de récupération permet une réintégration prudente dans l’effectif, afin d’éviter une rechute des mêmes problèmes au genou qui avaient entravé son niveau de performance lors de la saison précédente.
Les craintes initiales de Zidane se dissipent
La situation semblait au départ bien plus inquiétante après les commentaires venus du camp français. Le nouveau sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane, qui effectuait ses débuts sur le banc, affichait un visage préoccupé après avoir vu son joueur phare quitter la pelouse en boitant peu après avoir inscrit le but de la victoire.
La figure légendaire avait exprimé de sérieux doutes concernant l'avenir immédiat du joueur, ce qui a conduit la Fédération française de football à autoriser l'attaquant à rentrer en Espagne pour y suivre un traitement spécialisé plutôt que de rester avec la sélection pour les prochaines rencontres contre la Belgique et l'Italie.
Revenant sur la blessure à ce moment-là, Zidane avait déclaré : « Il ne va pas bien. Nous n’allons prendre aucun risque. Il s’est blessé au genou en frappant le ballon et la situation ne semble pas assez bonne pour qu’il continue. » Le sélectionneur avait également ajouté que malheureusement, cela ne s’annonce pas bien lorsqu’on lui avait demandé sa première évaluation en zone mixte.
- Getty Images Sport
Les inquiétudes persistent en défense concernant les blessures
Si les nouvelles concernant le secteur offensif sont largement positives, le Real Madrid traverse encore une période délicate en ce qui concerne sa profondeur défensive. Le club suit actuellement Ibrahima Konate, qui a lui aussi été contraint de déclarer forfait avec l’équipe de France en raison d’un problème ligamentaire au genou droit. Le défenseur central est revenu à Valdebebas pour entamer son processus de rééducation et, comme son coéquipier en sélection, le club espère qu’il pourrait être disponible pour une sélection après la fin de l’actuelle trêve internationale.
Le staff médical travaillera d’arrache-pied pour s’assurer que les deux joueurs soient prêts pour une série de rencontres exigeantes, avec des matches de championnat contre Séville et Villarreal, ainsi que des matches cruciaux de phase de groupes de la Ligue des champions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles