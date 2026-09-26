L’anxiété collective qui entourait le Santiago Bernabeu s’est enfin dissipée après que le Real Madrid a publié un communiqué médical officiel au sujet de son attaquant vedette. Après sa sortie prématurée lors du match de Ligue des nations de la France contre la Turquie, le joueur de 25 ans a passé des examens approfondis afin de déterminer l’étendue des dommages à sa jambe gauche.

Le staff médical du club a confirmé que le joueur avait évité une déchirure ligamentaire catastrophique, qui constituait la principale inquiétude du club comme de la sélection immédiatement après l’incident survenu à Kocaeli.

La communication officielle du club indiquait que les examens médicaux ont confirmé une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche du joueur. était le résultat final des tests. Cette affection spécifique, une hyperextension de la capsule postérieure, nécessite généralement une période de repos d’environ 10 à 12 jours.



