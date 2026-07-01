Fin de l’aventure pour Bruno Conti à la Roma : après 54 ans au club, l’icône giallorossa ne prolonge pas son contrat et quitte officiellement le club

Les Friedkin ont proposé à Bruno Conti de prolonger d’une saison son mandat au sein de la direction. Il resterait à la tête du centre de formation, qu’il a dirigé pendant 35 ans avec d’excellents résultats et qui a révélé de nombreux joueurs de Serie A et de Serie B. Son rôle serait légèrement moins exposé, mais il travaillerait toujours aux côtés du nouveau responsable afin d’assurer une transition fluide.