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AS Roma v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

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Fin de l’aventure pour Bruno Conti à la Roma : après 54 ans au club, l’icône giallorossa ne prolonge pas son contrat et quitte officiellement le club

Serie A
Roma

Après 54 ans au club, Bruno Conti quitte la Roma. Champion du monde 1982, il a occupé tous les postes : joueur, entraîneur et dirigeant. Hier, il a quitté Trigoria pour son dernier jour en rouge et jaune. Selon le Corriere della Sera, cet adieu, à 71 ans, pourrait ne pas être définitif.

  • LA PREMIÈRE PROPOSITION DES FRIEDKIN

    Les Friedkin ont proposé à Bruno Conti de prolonger d’une saison son mandat au sein de la direction. Il resterait à la tête du centre de formation, qu’il a dirigé pendant 35 ans avec d’excellents résultats et qui a révélé de nombreux joueurs de Serie A et de Serie B. Son rôle serait légèrement moins exposé, mais il travaillerait toujours aux côtés du nouveau responsable afin d’assurer une transition fluide.

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  • UN AVENIR EN TANT QUE TÉMOIN ?

    Après le refus poli de Conti, principalement pour des raisons familiales, les Friedkin souhaitent lui proposer un rôle d’ambassadeur, fonction déjà envisagée pour Francesco Totti. Deux figures que le club entend conserver pour préparer son prochain centenaire et l’inauguration de son nouveau stade.