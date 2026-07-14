Impossible, pour l’instant, de vérifier si l’échange rapporté sur X s’est bien déroulé comme décrit. Il colle pourtant parfaitement au dénouement du match. Wissing, 38 ans – le même âge que Julian Nagelsmann – et originaire de Münster, dirigeait alors le Gamba Osaka.

Le club de la métropole japonaise avait terminé la saison précédente à la neuvième place, encaissant 55 buts. Wissing a pris les rênes début 2026 et, pour son premier mandat d’entraîneur principal, a mené le club sans hésiter et de manière tout à fait inattendue jusqu’en finale de l’AFC Champions League Two, l’équivalent asiatique de la Ligue Europa.

Le 16 mai, son équipe défiait Al-Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo et parsemé d’autres stars de premier plan telles que João Félix, Sadio Mané et Kingsley Coman. « Sur le plan individuel, nous ne pouvons pas rivaliser avec ce niveau de qualité », avait déclaré Wissing au magazine kicker avant la rencontre. « L’essentiel, c’est que nous jouions en équipe, que nous exprimions nos atouts de manière cohérente sur le terrain et que nous tenions tête physiquement. Si nous y parvenons, nous aurons des occasions. Nous avons sans aucun doute une chance. »