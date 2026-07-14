« Je n'en ai pas besoin. Merci », a répondu Jens Wissing sur Instagram. Un supporter du club saoudien Al-Hilal lui avait écrit pour obtenir son numéro, afin de lui expliquer en détail comment battre Al-Nassr.
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Fin de carrière à 26 ans, bête noire de Ronaldo à 38 ans : comment le conseiller de Jürgen Klopp a monté un méga-transfert pour un Allemand inconnu
Impossible, pour l’instant, de vérifier si l’échange rapporté sur X s’est bien déroulé comme décrit. Il colle pourtant parfaitement au dénouement du match. Wissing, 38 ans – le même âge que Julian Nagelsmann – et originaire de Münster, dirigeait alors le Gamba Osaka.
Le club de la métropole japonaise avait terminé la saison précédente à la neuvième place, encaissant 55 buts. Wissing a pris les rênes début 2026 et, pour son premier mandat d’entraîneur principal, a mené le club sans hésiter et de manière tout à fait inattendue jusqu’en finale de l’AFC Champions League Two, l’équivalent asiatique de la Ligue Europa.
Le 16 mai, son équipe défiait Al-Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo et parsemé d’autres stars de premier plan telles que João Félix, Sadio Mané et Kingsley Coman. « Sur le plan individuel, nous ne pouvons pas rivaliser avec ce niveau de qualité », avait déclaré Wissing au magazine kicker avant la rencontre. « L’essentiel, c’est que nous jouions en équipe, que nous exprimions nos atouts de manière cohérente sur le terrain et que nous tenions tête physiquement. Si nous y parvenons, nous aurons des occasions. Nous avons sans aucun doute une chance. »
- (C)Getty Images
Jens Wissing a créé la sensation en battant l'Al-Nassr de Ronaldo.
Wissing a eu le nez creux : il n’a pas eu besoin de l’aide du supporter d’Al-Hilal. Osaka, où évolue l’ancien Bavarois Takashi Usami, a créé la sensation en s’imposant 1-0. Un coup de maître pour l’entraîneur, qui s’est ainsi assuré un nouveau club et, sans doute, un salaire à la hauteur de ses ambitions.
Quelques jours plus tard, Wissing était officiellement présenté comme le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad. Le club de la ville portuaire de Djeddah lui a offert un contrat de deux ans, que l’Allemand a signé après avoir dirigé 27 matchs à Osaka (moyenne de 1,78 point par rencontre).
À Al-Ittihad, Wissing sera encore plus attendu au tournant. Le club n’est pas un simple outsider : il vise le retour au sommet. Fondé en 1925, Al-Ittihad est le doyen du football saoudien et a réalisé le doublé en 2025. La saison passée, toutefois, l’équipe a dû se contenter d’une décevante cinquième place, et ses parcours en coupes ont été stoppés en demi-finale de la King’s Cup et en quart de finale de l’AFC Champions League Elite. Conséquence : l’entraîneur Sergio Conceição a dû céder son poste.
- J.LEAGUE
Quand Jens Wissing a-t-il mis fin à sa carrière de joueur ?
En Allemagne, Wissing reste une page presque vierge. Cet ancien professionnel, qui partage le même agent que Jürgen Klopp, possède un parcours peu ordinaire. Formé au FC Schalke 04 entre 2001 et 2004, il a fait ses débuts en équipe première au Preußen Münster sous les ordres de Roger Schmidt, figure déterminante pour la suite de sa carrière.
Il rejoint ensuite le Borussia Mönchengladbach et dispute trois matchs de Bundesliga lors de la saison 2010-2011, avant de s’engager avec le SC Paderborn 07, où il joue onze rencontres en deuxième division. Le grand problème de Wissing, en tant que professionnel, a été ses nombreuses blessures graves, notamment au niveau de la cheville, qui a fait l’objet de multiples interventions chirurgicales. Au final, il n’a disputé que 18 matchs chez les professionnels et a dû mettre un terme à sa carrière à l’âge de 26 ans.
« Les blessures ont fortement influencé ma carrière. Avec le recul, ce n’est pas l’arrêt de ma carrière en lui-même qui a été difficile, mais le chemin qui y a mené, car à chaque blessure, on sent qu’il devient plus difficile de revenir au plus haut niveau », a expliqué Wissing à Transfermarkt.de.
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Roger Schmidt est le mentor de Jens Wissing
Après avoir exercé dans le domaine de la préparation physique, Wissing s’est rapidement tourné vers le coaching. Il a débuté au 1. FC Gievenbeck en 2014, puis a été nommé, cinq ans plus tard, entraîneur adjoint de la réserve de Gladbach sous les ordres de Heiko Vogel, aujourd’hui à la tête de Fürth.
En 2021, son ancien mentor Roger Schmidt refait surface et marque durablement la suite de sa carrière. « Roger a été pour moi un compagnon important pendant toutes ces années et, d’une certaine manière, aussi un mentor », explique-t-il.
Après deux saisons chez les « Fohlen », il a suivi Schmidt au PSV Eindhoven, puis au Benfica Lisbonne, où il a même dirigé un match en remplacement de son mentor, suspendu suite à un carton rouge. Aux côtés de celui qui occupe désormais un poste de conseiller au sein de la J-League japonaise, Wissing a décroché ses premiers titres : la Coupe et la Supercoupe des Pays-Bas avec le PSV, puis le championnat portugais en 2023 et la Supercoupe l’année suivante.
- J.LEAGUE
Comment peut-on décrire le concept de jeu de Jens Wissing ?
Sans surprise, la philosophie de jeu de Wissing rappelle celle de son mentor Schmidt, puisqu’elle a été élaborée conjointement par les deux hommes. Concrètement : un pressing haut et agressif, une grande intensité dans les deux sens du terrain, un jeu vertical rapide. Selon ses propres mots : « L’essentiel est d’attaquer et de défendre ensemble. Sur le terrain, chaque action doit être synchronisée, avec une cohésion tactique forte et l’intensité adéquate. Le jeu de position dynamique, la verticalité, le contre-pressing et une défense compacte orientée vers le ballon sont primordiaux. »
Wissing a pris goût au leadership. Après avoir obtenu sa licence d’entraîneur Pro, il n’est resté que cinq mois au Red Bull Salzbourg la saison dernière, où il était l’adjoint de Thomas Letsch. « Pour moi, le moment était venu d’assumer moi-même des responsabilités. J’avais le sentiment que l’heure était venue de mettre en œuvre mes propres idées », a-t-il déclaré.
- J.LEAGUE
Jens Wissing va bientôt affronter son premier grand test
En Saudi Pro League, Wissing prend désormais les commandes d’un des cinq effectifs les plus valorisés. Parmi les joueurs les plus en vue, on retrouve l’ancien Leverkusen Moussa Diaby ainsi que Steven Bergwijn, un temps courtisé par le Bayern. Le premier grand test approche déjà : le 11 août, son équipe défiera Al-Jazira, des Émirats arabes unis, pour une place dans l’élite de la Ligue des champions de l’AFC.
Deux jours plus tard, le championnat saoudien ouvrira officiellement ses portes pour la nouvelle saison. La date des retrouvailles avec Cristiano Ronaldo n’a pas encore été fixée. Une chose est sûre : Wissing n’aura toujours pas besoin de conseils sur Instagram.
Jens Wissing : les étapes clés de sa carrière d'entraîneur
Période Club Rôle 2014-2019 1. FC Gievenbeck Entraîneur principal 2019-2021 Borussia M’gladbach II Entraîneur adjoint 2021-2022 PSV Eindhoven Entraîneur adjoint 2022-2024 Benfica Entraîneur adjoint 2025 FC Red Bull Salzbourg Entraîneur adjoint 2026 Gamba Osaka Entraîneur principal depuis 2026 Al-Ittihad Entraîneur principal
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