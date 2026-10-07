Fin d’une époque ! Lionel Messi, très ému, fond en larmes alors que la légende met un terme à sa carrière internationale

Lionel Messi a conclu mardi soir son extraordinaire carrière internationale avec l'Argentine après plus de deux décennies passées à représenter l'équipe nationale A. L'attaquant de 39 ans a inscrit le dernier but d'une victoire 3-0 contre le Bénin au stade Monumental, mettant fin à un parcours ponctué de 207 sélections et 125 buts.

Cette apparition historique a marqué son dernier match devant ses supporters à domicile.

Sa carrière internationale s'est achevée en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire de l'Argentine.