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Fin d’une époque ! Lionel Messi, très ému, fond en larmes alors que la légende met un terme à sa carrière internationale
Le capitaine légendaire referme le chapitre international
Lionel Messi a conclu mardi soir son extraordinaire carrière internationale avec l'Argentine après plus de deux décennies passées à représenter l'équipe nationale A. L'attaquant de 39 ans a inscrit le dernier but d'une victoire 3-0 contre le Bénin au stade Monumental, mettant fin à un parcours ponctué de 207 sélections et 125 buts.
Cette apparition historique a marqué son dernier match devant ses supporters à domicile.
Sa carrière internationale s'est achevée en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire de l'Argentine.
- AFP
Le capitaine livre un discours d’adieu émouvant
Après le coup de sifflet final, un Messi en larmes a pris le micro pour s’adresser au stade comble et revenir sur son parcours. « Il est très difficile de dire quoi que ce soit aujourd’hui, il y a tellement d’émotions. La première chose à laquelle je pense, c’est mon père », a déclaré Messi aux supporters. « Tout ce que je peux faire, c’est exprimer ma gratitude. Même dans les pires moments, je n’ai jamais cessé de me battre, je n’ai jamais cessé de lutter, je n’ai jamais cessé de tout donner. »
Le champion du monde est revenu sur ce que représenter son pays a signifié tout au long de sa vie.
« Jouer pour l’équipe nationale argentine est la plus belle chose qui puisse vous arriver », a ajouté Messi. « C’est la plus belle chose qui me soit arrivée. »
Réflexion sur le triomphe et la persévérance
Messi a mis en avant le lien spécial tissé avec les supporters à travers toute l’Argentine, en particulier après le sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar. « J’ai vécu ici l’un des meilleurs moments de ma carrière lorsque nous sommes revenus jouer après avoir remporté le championnat », a-t-il souligné. « J’ai eu la chance de parcourir le pays, et vous avez toujours rempli le stade. N’ayez aucun doute : tous les coéquipiers qui étaient à mes côtés ont toujours tout donné pour ce maillot. »
Il a également évoqué les exigences physiques de son dernier cycle de Coupe du monde, défendant les efforts de son équipe en Amérique du Nord.
« Le match contre l’Angleterre a été très exigeant pour nous », a expliqué Messi.
- Sports Press Photo
L’ancien capitaine lance un appel à l’unité pour l’avenir
Alors qu’il se prépare à endosser un rôle de soutien, Messi a exhorté les supporters à protéger la sélection nationale pendant la période de transition à venir. « Je fais mes adieux à la sélection nationale. Vous allez tous me manquer, mais c’est désormais à mon tour d’être de ce côté-là », a conclu Messi.
« Toujours unis. Des moments difficiles arrivent, comme c’est toujours le cas quand il y a un grand changement, mais nous devons tous rester unis parce qu’il y aura des gens qui diront du mal de la sélection nationale et nous devons la défendre. »
L’Argentine va désormais aborder ses prochaines échéances sans son capitaine emblématique.
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