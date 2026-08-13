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Fin d’une époque ! Leicester City mis en vente par King Power pour plus de 200 M£ après une chute désastreuse en League One
King Power cherche une porte de sortie via Project Lineup
Selon BBC Sport, le groupe thaïlandais King Power, dirigé par son président Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, a chargé la grande banque d’investissement américaine Citigroup de gérer la vente du club. Une brochure de vente de huit pages intitulée « Project Lineup » circule actuellement auprès d’investisseurs potentiels, détaillant un ensemble comprenant l’équipe première masculine, l’équipe féminine, le King Power Stadium de 32 000 places, ainsi que le centre d’entraînement ultramoderne de Seagrave.
Si la brochure met en avant les actifs physiques du club, évalués à plus de 200 millions de livres sterling, dont un prix de 121 millions de livres sterling pour le centre d’entraînement inauguré en 2020, elle reste vague sur une valorisation précise des effectifs. À la place, Citigroup présente la vente comme « une rare opportunité d’acquérir un club avec un excellent historique de promotions vers des divisions supérieures ».
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Obstacles financiers et empire en déclin
L’argumentaire de vente prévoit un chiffre d’affaires de plus de 97 millions de livres sterling pour l’exercice 2026, mais les chiffres sous-jacents dressent un tableau plus préoccupant de la stabilité récente du club. Leicester City a subi des pertes financières vertigineuses totalisant plus de 180 millions de livres sterling au cours d’une période volatile entre 2023 et 2025. En outre, les comptes 2025 du club ont révélé un lourd endettement, dont 103,6 millions de livres sterling de prêts bancaires.
Cette décision de vendre intervient alors que l’activité duty free de King Power en Thaïlande fait face à ses propres difficultés économiques. La synergie entre l’empire commercial et le club de football, qui était si forte durant les années de leadership de Vichai Srivaddhanaprabha, a été mise à mal par les évolutions du marché mondial.
Un héritage éclipsé par un échec récent
La famille Srivaddhanaprabha a initialement racheté Leicester City à Milan Mandaric pour seulement 35 millions de livres sterling en 2010, transformant le club, passé du statut de candidat à la montée en Championship à celui d’icône mondiale. Cependant, l’humeur des supporters s’est nettement dégradée après deux relégations consécutives. Le processus de vente intervient après des mois de mécontentement grandissant, qui ont culminé avec des protestations bruyantes à l’extérieur du stade après leur relégation hors de Championship.
Malgré la morosité actuelle, la brochure de vente rappelle aux acheteurs potentiels le statut d’élite de Leicester à l’ère moderne. Le document présente Leicester City comme l’un des cinq seuls clubs à avoir remporté les trois trophées majeurs du football anglais, la Premier League, la FA Cup et la League Cup, depuis le début du millénaire.
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Le vivier de talents et un nouveau départ
Un pilier essentiel de l’argumentaire de vente est le célèbre centre de formation de Leicester, que Citigroup décrit comme « un solide vivier de talents soutenu par une infrastructure de recrutement de premier plan, une gestion active des transferts et un système de formation très développé produisant régulièrement des joueurs de haut niveau ». Cette réputation en matière de développement des talents a récemment été soulignée par la vente à 10 millions de livres sterling de Jeremy Monga, issu de l’académie, à Manchester City.
Alors que le document « Project Lineup » continue de circuler dans les milieux financiers, la réalité de la League One pèse lourdement sur les supporters. Leicester s’apprête à entamer sa campagne en troisième division pour la deuxième fois seulement de son histoire, avec un déplacement samedi sur la pelouse de Notts County.
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