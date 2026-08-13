Fin d’une époque ! Leicester City mis en vente par King Power pour plus de 200 M£ après une chute désastreuse en League One

Selon BBC Sport, le groupe thaïlandais King Power, dirigé par son président Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, a chargé la grande banque d’investissement américaine Citigroup de gérer la vente du club. Une brochure de vente de huit pages intitulée « Project Lineup » circule actuellement auprès d’investisseurs potentiels, détaillant un ensemble comprenant l’équipe première masculine, l’équipe féminine, le King Power Stadium de 32 000 places, ainsi que le centre d’entraînement ultramoderne de Seagrave.

Si la brochure met en avant les actifs physiques du club, évalués à plus de 200 millions de livres sterling, dont un prix de 121 millions de livres sterling pour le centre d’entraînement inauguré en 2020, elle reste vague sur une valorisation précise des effectifs. À la place, Citigroup présente la vente comme « une rare opportunité d’acquérir un club avec un excellent historique de promotions vers des divisions supérieures ».