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Fin d’une époque ! La star du Real Madrid Kylian Mbappé lâche sensationnellement Nike après 20 ans pour rejoindre la marque soutenue par Roger Federer
La fin d’une époque pour la superstar du Real Madrid
Mbappé a officiellement mis fin à sa relation avec Nike après près de deux décennies. L’attaquant du Real Madrid a conclu un partenariat historique avec On Holding, alors que l’équipementier suisse prépare son entrée dans le football professionnel.
Mbappé était lié à la marque américaine depuis l’âge de huit ans. Aux côtés de Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr, il est devenu l’un des ambassadeurs mondiaux les plus en vue de Nike, étant notamment le visage de leur ligne de crampons Mercurial.
Ce changement voit l’international français rejoindre une entreprise qui a bâti l’essentiel de son activité autour de la course à pied. On Holding se développe désormais dans de nouveaux sports, après avoir obtenu en novembre 2019 l’engagement de la légende du tennis Roger Federer comme investisseur et partenaire stratégique.
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Une vision nouvelle pour le football de demain
Ce départ marquant fait suite à l’expiration du contrat Nike de Mbappe le 31 juillet. L’incertitude autour de son avenir persistait alors que l’attaquant continuait d’apparaître dans des campagnes promotionnelles de Nike, tandis que la marque continuait de faire référence à lui sur ses canaux commerciaux. Le joueur a toutefois désormais confirmé sa nouvelle aventure.
« Dès le début, ce qui m’a attiré chez On, c’est l’opportunité de construire ensemble quelque chose d’entièrement nouveau qui contribuera à façonner le football de demain », a déclaré Mbappe dans une annonce officielle.
« Je veux apporter mon expérience et mon point de vue à ce que nous créons, repousser les limites du possible grâce à l’innovation, et toujours rester fidèle au plaisir du football. Nous avons un rêve commun, et ce n’est que le début. »
Dans les pas de Roger Federer
Il existe un précédent clair à la décision de Mbappe. L’icône suisse du tennis Roger Federer avait, de la même manière, mis fin à son partenariat de longue date avec Nike pour collaborer avec On, avant de devenir actionnaire et de créer sa propre ligne de produits signature avec la marque.
Nike a accompagné le développement de Mbappe depuis ses premières années au centre de formation jusqu’à son ascension à Monaco, au Paris Saint-Germain, puis finalement à Madrid. Au cours de cette période, le Français a bénéficié de chaussures exclusives portant son propre nom, un traitement similaire à celui accordé à des grandes figures comme Ronaldo.
Rompre les liens après presque 20 ans referme un chapitre marquant du marketing dans le football. Cela place également Mbappe en position de jouer un rôle direct dans la conception et le développement de la prochaine collection football d’On.
- getty
Défier les géants de l’industrie des vêtements de sport
L’ambitieuse incursion d’On Holding dans le football les place en concurrence directe avec les poids lourds établis du secteur que sont Nike, Adidas et Puma. Après avoir bouleversé le secteur de la course à pied, la marque suisse vise désormais à gagner des parts de marché dans le sport le plus populaire au monde.
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