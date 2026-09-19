Mbappé a officiellement mis fin à sa relation avec Nike après près de deux décennies. L’attaquant du Real Madrid a conclu un partenariat historique avec On Holding, alors que l’équipementier suisse prépare son entrée dans le football professionnel.

Mbappé était lié à la marque américaine depuis l’âge de huit ans. Aux côtés de Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr, il est devenu l’un des ambassadeurs mondiaux les plus en vue de Nike, étant notamment le visage de leur ligne de crampons Mercurial.

Ce changement voit l’international français rejoindre une entreprise qui a bâti l’essentiel de son activité autour de la course à pied. On Holding se développe désormais dans de nouveaux sports, après avoir obtenu en novembre 2019 l’engagement de la légende du tennis Roger Federer comme investisseur et partenaire stratégique.