Filippo Galli : « Amorim aura-t-il du temps ? En Serie A, deux entraîneurs ont déjà sauté »

Filippo Galli, ancien défenseur de Milan de 1983 à 1996, interrogé par le Corriere della Sera, commente le moment actuel de l’AC Milan, qui reste sur une défaite en Ligue Europa contre Benfica : « Il me semble évident qu’il traverse une période difficile. Même avec la circonstance atténuante d’être en phase de construction, c’est une équipe qui trahit de la fragilité et un manque de confiance. Avec de tels présupposés, il est compliqué de proposer le jeu dominant que prône Amorim. »





Galli poursuit : « On ne comprend pas pourquoi l’entraîneur a procédé à un turnover aussi massif. D’un côté, il est appréciable qu’il veuille prendre en considération tous les joueurs, de l’autre, en changeant autant, les difficultés sont apparues et les certitudes ont disparu. Peut-être qu’à moyen-long terme, c’est lui qui aura raison, mais aura-t-il le temps ? Deux entraîneurs ont déjà sauté en Serie A... »







