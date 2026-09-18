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Amorim Torino MilanGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Filippo Galli : « Amorim aura-t-il du temps ? En Serie A, deux entraîneurs ont déjà sauté »

Milan AC
R. Amorim

L’ancien défenseur de l’AC Milan prend la parole

Filippo Galli, ancien défenseur de Milan de 1983 à 1996, interrogé par le Corriere della Sera, commente le moment actuel de l’AC Milan, qui reste sur une défaite en Ligue Europa contre Benfica : « Il me semble évident qu’il traverse une période difficile. Même avec la circonstance atténuante d’être en phase de construction, c’est une équipe qui trahit de la fragilité et un manque de confiance. Avec de tels présupposés, il est compliqué de proposer le jeu dominant que prône Amorim. »


Galli poursuit : « On ne comprend pas pourquoi l’entraîneur a procédé à un turnover aussi massif. D’un côté, il est appréciable qu’il veuille prendre en considération tous les joueurs, de l’autre, en changeant autant, les difficultés sont apparues et les certitudes ont disparu. Peut-être qu’à moyen-long terme, c’est lui qui aura raison, mais aura-t-il le temps ? Deux entraîneurs ont déjà sauté en Serie A... »



  • Sur Modric, qui est sorti à la mi-temps contre la Lazio à l’Olimpico.

    « J’espère qu’il a eu la présence d’esprit d’expliquer ce choix. Nous ne savons pas si cela s’est produit, de l’extérieur cela ressemble à un désaveu. »


    Le Milan peut-il viser une place en Ligue des champions ?

    « Au vu de ce qu’il montre aujourd’hui, non. Il a d’abord besoin de trouver des certitudes sur lesquelles repartir. Amorim a misé sur une stratégie qui, pour l’instant, n’a pas payé. »


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