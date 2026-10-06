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Emanuele Tramacere
Traduit par

FIGC, officiel : Malagò passe de président à commissaire. « Nouvelles élections d’ici au 31 janvier 2027 »

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La rencontre entre les deux présidents a peut-être marqué le tournant dans cette affaire qui ne fait pas de bien au football.

Une simple rencontre entre les parties a suffi à clore la querelle sur l’avenir de la Fédération italienne de football et sur la prétendue inéligibilité du président élu Giovanni Malagò.

Ce matin, le numéro 1 de la FIGC a rencontré en tête-à-tête le numéro 1 du CONI, Luciano Buonfiglio, et les deux ont trouvé un accord pour placer la Fédération italienne de football sous tutelle, en constatant le vice de forme lors des élections, mais en convenant de choisir justement Malagò lui-même comme commissaire afin de respecter la volonté exprimée lors des élections par les composantes fédérales.


  • LA RENCONTRE

    À 12 heures, le président Malagò est arrivé au Palazzo H pour rencontrer le numéro un du Coni et comprendre comment procéder avant le vote à exprimer au sein de la Giunta du Coni.

    La rencontre, qui s'est tenue peu après, a apporté la solution la plus simple pour maintenir les équilibres politiques et sportifs, mais surtout d'autonomie, du mouvement du football italien.

    Buonfiglio a proposé à Malagò d'être lui-même le commissaire durant cette phase de transition, qui devra conduire à de nouvelles élections et surtout à des élections régulières.

  • ÉLU À L’UNANIMITÉ

    La proposition a ensuite été transmise à la Giunta qui, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, a approuvé à l’unanimité en quelques minutes la proposition de Malagò comme nouveau commissaire de la FIGC. Pour l’officialisation, il ne manque plus que le feu vert du Conseil du CONI, qui se réunira à 14 heures, mais cela ne devrait représenter qu’une simple formalité.

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