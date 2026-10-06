FIGC, officiel : Malagò passe de président à commissaire. « Nouvelles élections d’ici au 31 janvier 2027 »

Une simple rencontre entre les parties a suffi à clore la querelle sur l’avenir de la Fédération italienne de football et sur la prétendue inéligibilité du président élu Giovanni Malagò.

Ce matin, le numéro 1 de la FIGC a rencontré en tête-à-tête le numéro 1 du CONI, Luciano Buonfiglio, et les deux ont trouvé un accord pour placer la Fédération italienne de football sous tutelle, en constatant le vice de forme lors des élections, mais en convenant de choisir justement Malagò lui-même comme commissaire afin de respecter la volonté exprimée lors des élections par les composantes fédérales.



