« Diana a été particulièrement troublée par le fait que le ministre des Sports se mêle de ce qui relève des comportements au sein du conseil, explique Malagò. Le jugement est unanime, si vous regardez, c’est un fait ce qui est en train de se passer. Il ne s’agit pas d’être amis avec Mario ou Carlo, Giovanni ou Luciano : il est évident qu’il y a cette intervention manifeste qui, selon moi, est absolument erronée, au nom de ce que sont les dynamiques de l’autonomie du sport. »





Concernant son avenir à la tête de la FIGC, Malagò précise : « Je suis très tranquille. Je me trompe peut-être, je ne sais pas : mais je ne le crois pas. Je le fais bénévolement, je le fais parce que j’ai été élu et que j’ai obtenu le consentement des votes. Et ce sont les autres qui m’ont appelé. Avec ces présupposés, pourquoi ne devrais-je pas être serein ? »