Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

FIGC, Malagò attaque le ministre Abodi : « Sur Bianchedi, une sortie maladroite et déplacée »

Italie
Serie A

Le président de la Fédération italienne de football : « Il y a cette intervention manifeste qui, selon moi, est absolument erronée, au nom de ce que sont les dynamiques de l’autonomie du sport »

La décision de Diana Bianchedi de démissionner de son poste de cheffe de délégation de l’équipe d’Italie à la suite des déclarations du ministre des Sports Andrea Abodi (qui avait critiqué sa position, en désaccord avec le président Buonfiglio sur la mise sous tutelle de la fédération d’haltérophilie), « est un choix que je ne peux que partager. L’intervention d’Abodi est non conventionnelle, agrammaticale, déplacée. Je crois qu’il est impossible de lui donner tort ». C’est ce qu’a déclaré Giovanni Malagò, président de la FIGC, en marge de l’assemblée de la Lega Pro, comme le rapporte l’ANSA.


« Il ne me semble pas que, de la part du ministre, ce soit la seule sortie sur des questions qui concernent le football. Les faits me semblent très clairs », ajoute Malagò.

  • « Diana a été particulièrement troublée par le fait que le ministre des Sports se mêle de ce qui relève des comportements au sein du conseil, explique Malagò. Le jugement est unanime, si vous regardez, c’est un fait ce qui est en train de se passer. Il ne s’agit pas d’être amis avec Mario ou Carlo, Giovanni ou Luciano : il est évident qu’il y a cette intervention manifeste qui, selon moi, est absolument erronée, au nom de ce que sont les dynamiques de l’autonomie du sport. »


    Concernant son avenir à la tête de la FIGC, Malagò précise : « Je suis très tranquille. Je me trompe peut-être, je ne sais pas : mais je ne le crois pas. Je le fais bénévolement, je le fais parce que j’ai été élu et que j’ai obtenu le consentement des votes. Et ce sont les autres qui m’ont appelé. Avec ces présupposés, pourquoi ne devrais-je pas être serein ? »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italie crest
Italie
ITA