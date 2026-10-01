La décision de Diana Bianchedi de démissionner de son poste de cheffe de délégation de l’équipe d’Italie à la suite des déclarations du ministre des Sports Andrea Abodi (qui avait critiqué sa position, en désaccord avec le président Buonfiglio sur la mise sous tutelle de la fédération d’haltérophilie), « est un choix que je ne peux que partager. L’intervention d’Abodi est non conventionnelle, agrammaticale, déplacée. Je crois qu’il est impossible de lui donner tort ». C’est ce qu’a déclaré Giovanni Malagò, président de la FIGC, en marge de l’assemblée de la Lega Pro, comme le rapporte l’ANSA.
« Il ne me semble pas que, de la part du ministre, ce soit la seule sortie sur des questions qui concernent le football. Les faits me semblent très clairs », ajoute Malagò.