Après les polémiques et les questions juridiques qui ont conduit à la mise sous administration provisoire de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò a pris une licence auprès de la FIGC par l’intermédiaire du Circolo canottieri Aniene en tant que dirigeant accompagnateur de l’équipe de futsal. C’est ce qu’a appris l’ANSA. La Ligue de Serie A a réaffirmé son soutien total pour présenter de nouveau sa candidature à la présidence de la fédération lors de l’assemblée du 14 décembre prochain.



