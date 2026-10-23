Après les polémiques et les questions juridiques qui ont conduit à la mise sous administration provisoire de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò a pris une licence auprès de la FIGC par l’intermédiaire du Circolo canottieri Aniene en tant que dirigeant accompagnateur de l’équipe de futsal. C’est ce qu’a appris l’ANSA. La Ligue de Serie A a réaffirmé son soutien total pour présenter de nouveau sa candidature à la présidence de la fédération lors de l’assemblée du 14 décembre prochain.
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FIGC : Malagò a pris une licence de dirigeant accompagnateur à l’Aniene calcio a 5 : « Il aurait été absurde de ne pas prendre ma licence maintenant. Les élections ? Bien sûr que je me présente. »
Le Canottieri Aniene, dont Malagò est le président d’honneur, s’est de nouveau affilié à la Fédération italienne de football cette saison et participe au championnat de Serie D de futsal.
En marge de l’événement « Cultura e democrazia » à la Fondation Foqus, à Naples, Malagò a commenté ce choix : « À ce stade, après ce qui s’est passé, il aurait été absurde de ne pas la prendre. C’est tout. Les élections ? Je me présente. Évidemment, il y a aussi une dynamique formelle qui concerne tout le monde, pas seulement moi, et qui doit dégager une majorité de soutien. »
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