« FIFA, vous avez tué le football » : un commentateur de la Coupe du monde exclu du tournoi après un dérapage grossier

Lors de la phase finale, une nouvelle règle entrera en vigueur : il sera interdit aux joueurs professionnels de se couvrir la bouche avec la main lorsqu’ils s’adresseront à leurs adversaires ou aux arbitres. Cette mesure vise à prévenir tout propos discriminatoire ou insultant qui pourrait passer inaperçu sur le terrain.

L’expulsion d’Almiron a provoqué une crise de colère incontrôlée chez le commentateur Vera au micro. Il s’en est d’abord pris violemment à l’arbitre Ivan Barton, du Salvador, le qualifiant de « voleur » en direct.

Puis, il a étendu ses critiques aux instances dirigeantes du football mondial : « Vous avez tué le football, la FIFA, vous l’avez tué. »

Puis, pointant du doigt l’interprétation du règlement, il s’en est pris directement au président de la FIFA, Gianni Infantino : « Infantino, c’est de ta faute. C’est une honte, vous devriez avoir honte ! »