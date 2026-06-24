Tout a commencé lors d’un match de poule de la Coupe du monde entre le Paraguay et la Turquie. L’attaquant paraguayen Miguel Almiron a reçu, lors de cette rencontre, le premier carton rouge de l’histoire de la Coupe du monde pour avoir, selon la terminologie officielle, « placé sa main devant sa bouche ».
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« FIFA, vous avez tué le football » : un commentateur de la Coupe du monde exclu du tournoi après un dérapage grossier
Lors de la phase finale, une nouvelle règle entrera en vigueur : il sera interdit aux joueurs professionnels de se couvrir la bouche avec la main lorsqu’ils s’adresseront à leurs adversaires ou aux arbitres. Cette mesure vise à prévenir tout propos discriminatoire ou insultant qui pourrait passer inaperçu sur le terrain.
L’expulsion d’Almiron a provoqué une crise de colère incontrôlée chez le commentateur Vera au micro. Il s’en est d’abord pris violemment à l’arbitre Ivan Barton, du Salvador, le qualifiant de « voleur » en direct.
Puis, il a étendu ses critiques aux instances dirigeantes du football mondial : « Vous avez tué le football, la FIFA, vous l’avez tué. »
Puis, pointant du doigt l’interprétation du règlement, il s’en est pris directement au président de la FIFA, Gianni Infantino : « Infantino, c’est de ta faute. C’est une honte, vous devriez avoir honte ! »
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Un commentateur s’en prend au président : « Fais-toi pousser des couilles. »
Le président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, a à son tour été pris pour cible par le commentateur en colère. Au micro, Vera a lancé : « Alejandro Domínguez, arrête de te faire photographier avec Infantino. Aie du courage. bande de voleurs ! »
Sanction immédiate : la FIFA lui a retiré son accréditation pour le reste de la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Conséquence sportive : Vera manquera une phase historique pour son pays. Grâce à une victoire 1-0 contre la Turquie, le Paraguay est en pole position pour se qualifier pour les seizièmes de finale.
La chaîne du commentateur s’active pour limiter la casse.
Le journaliste sanctionné a fait preuve de compréhension après l’incident. Dans une vidéo publiée sur Instagram, où il avait auparavant partagé des photos le montrant avec son accréditation pour la Coupe du monde autour du cou, il a présenté publiquement ses excuses : « Ce que j’ai dit était faux, et c’est à moi d’en assumer la responsabilité. À ce moment-là, je n’ai pas été un bon exemple. »
La chaîne paraguayenne ABC, employeur de Vera, tente désormais de limiter les dégâts et plaide pour le retour de son journaliste sur les terrains. Dans un communiqué officiel, le groupe de presse a demandé à la FIFA de reconsidérer sa décision, qualifiant l’incident d’« isolé ».
« Nous considérons que le retrait définitif de l’accréditation pour la totalité de la compétition est une sanction extrême et manifestement disproportionnée pour une première faute immédiatement reconnue », a fait valoir la chaîne, insistant sur le caractère isolé de l’incident et les excuses promptes du journaliste.