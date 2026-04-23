« Fier », Cristiano Ronaldo adresse un message à ses coéquipiers d'Al-Nassr alors que le triplé de Kingsley Coman place le Portugais à deux doigts de remporter le trophée

Si Ronaldo a endossé le rôle de leader, c’est Coman qui a volé la vedette sur la pelouse. L’ancien ailier du Bayern Munich a livré une prestation époustouflante, auteur d’un triplé éclatant qui a permis de démanteler Al Ahli du Qatar à Dubaï. Ce succès envoie le club saoudien affronter le Japonais Gamba Osaka en finale, à l’Al Awwal Park.

Malgré ce score sans appel, la rencontre n’a pas été un long fleuve tranquille pour la formation de Jorge Jesus. Menés dès l’entame, les Saoudiens ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser la vapeur. Ils ont pu s’appuyer sur leur gardien Bento, auteur d’une parade décisive sur penalty dès la 7e minute, avant que Angelo puis Abdullah Al Hamdan ne participent à la fête en inscrivant également leur nom au tableau d’affichage.