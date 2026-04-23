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« Fier », Cristiano Ronaldo adresse un message à ses coéquipiers d'Al-Nassr alors que le triplé de Kingsley Coman place le Portugais à deux doigts de remporter le trophée
Al-Nassr se qualifie pour la finale
Ronaldo a exprimé sa satisfaction sur les réseaux sociaux après la qualification d’Al-Nassr pour la finale de la Ligue des champions de l’AFC. Le club de Riyad, en pleine forme, a dominé Al Ahli 5-1 et garde ainsi en vie son rêve d’un doublé historique. Actuellement leader de la Saudi Pro League, Al-Nassr accompagne désormais sa suprématie nationale d’un parcours continental de premier plan, pour le plus grand bonheur de son capitaine emblématique.
Ronaldo savoure sa qualification pour la finale
L’attaquant chevronné, en quête de son premier titre majeur depuis son arrivée au Moyen-Orient, a partagé plusieurs clichés des célébrations d’après-match pour immortaliser cet exploit. Il a écrit sur X : « Fier de l’équipe. La finale nous attend ! »
Coman, le héros à Dubaï
Si Ronaldo a endossé le rôle de leader, c’est Coman qui a volé la vedette sur la pelouse. L’ancien ailier du Bayern Munich a livré une prestation époustouflante, auteur d’un triplé éclatant qui a permis de démanteler Al Ahli du Qatar à Dubaï. Ce succès envoie le club saoudien affronter le Japonais Gamba Osaka en finale, à l’Al Awwal Park.
Malgré ce score sans appel, la rencontre n’a pas été un long fleuve tranquille pour la formation de Jorge Jesus. Menés dès l’entame, les Saoudiens ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser la vapeur. Ils ont pu s’appuyer sur leur gardien Bento, auteur d’une parade décisive sur penalty dès la 7e minute, avant que Angelo puis Abdullah Al Hamdan ne participent à la fête en inscrivant également leur nom au tableau d’affichage.
- AFP
La série de records se poursuit
La victoire d’Al-Nassr n’est pas seulement cruciale pour le titre qu’elle rend accessible ; elle prolonge aussi une série impressionnante de résultats sur les plans national et continental. Le club enchaîne désormais 19 succès de rang toutes compétitions confondues, une performance qui consolide son statut de puissance majeure du football moyen-oriental.
En tête de la Saudi Pro League avec huit points d’avance sur son rival Al Hilal, le club porte désormais son attention sur la finale continentale programmée au Parc Al Awwal le mois prochain, où Ronaldo et ses coéquipiers ont l’occasion de conclure une saison historique.