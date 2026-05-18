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« Fier », Bruno Fernandes est impatient de dépasser Thierry Henry et Kevin De Bruyne lors du dernier match de la saison de Manchester United, après avoir égalé le record de passes décisives en Premier League
À égalité avec Henry et De Bruyne
Tout juste sacré « Footballeur de l’année » par la FWA, Bruno Fernandes a franchi une étape historique en offrant une passe décisive à Bryan Mbeumo lors de la victoire 3-2 de Manchester United face à Nottingham Forest. Avec son 20e caviar de la saison, le Portugais rejoint ainsi les légendes Thierry Henry et Kevin De Bruyne, seuls détenteurs jusqu’alors de ce record. Après deux matches sans marquer ni faire marquer, le milieu de terrain avoue que cette marque le travaillait.
« Je suis très fier », a-t-il déclaré après la rencontre. « On parle de Thierry et de Kevin, deux des plus grands noms de la Premier League, et pour moi, je suis très reconnaissant et très heureux d’y être parvenu. C’est un moment de grande fierté. »
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Un dernier sursaut pour entrer dans l'histoire face à Brighton
À une journée de la clôture de la Premier League et avant d’affronter Brighton dimanche, Bruno Fernandes peut porter son total à 21 passes décisives et ainsi battre le record. Déjà satisfait de sa saison, le milieu de terrain de Manchester United aborde cette ultime rencontre avec l’intention de consolider son statut de meilleur passeur du championnat.
« J'espère que ça se fera », a-t-il confié au sujet de cette 21e offrande. « Mais si ça ne se fait pas, je suis déjà très heureux car je n'ai jamais atteint les 20 passes décisives en Premier League. Je n'en ai jamais fait 19 non plus, donc même si je terminais avec 19, je serais très heureux. »
La bataille psychologique pour le record
Fernandes a admis qu’à l’approche de ce cap symbolique, il devenait difficile d’ignorer les statistiques, même s’il a insisté sur le fait que cela n’avait pas modifié son approche sur le terrain. Après plusieurs occasions créées mais manquées par ses coéquipiers face à Forest, c’est finalement la conclusion clinique de Mbeumo qui lui a permis d’atteindre sa 20e passe décisive. Le joueur de 29 ans a exprimé un sentiment d’accomplissement plutôt qu’un simple soulagement d’avoir enfin franchi la ligne d’arrivée.
« Je ne dirais pas que je suis soulagé, mais très heureux, très fier. Évidemment, tout le monde sait que c'est quelque chose qui, quand on commence à s'en approcher, nous fait beaucoup réfléchir. Ce qui est bien, c'est que cela ne change pas ma façon de jouer, car je suis là pour servir mes coéquipiers, pour essayer de les aider à marquer des buts », a expliqué l'international portugais.
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Rendre hommage aux participants qui ont franchi la ligne d'arrivée
Malgré ses distinctions individuelles, Fernandes a rapidement rendu hommage à ses coéquipiers, reconnaissant que sans la qualité de finition de joueurs comme Mbeumo, ce record serait resté hors de portée. Pour le capitaine de United, la réussite collective et les buts eux-mêmes priment sur les statistiques personnelles.
« Je suis surtout reconnaissant de voir leur réaction plutôt que la mienne, car je voulais que Bryan célèbre son but. Je ne voulais pas que tout tourne autour de moi, car, au final, marquer est ce qu’il y a de plus important dans le football », a-t-il ajouté. « Tout le mérite revient à Bryan, car sans son but, mon record n’existerait pas. Ces performances individuelles ne sont possibles que si vos coéquipiers sont au niveau. »