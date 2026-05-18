« Fier », Bruno Fernandes est impatient de dépasser Thierry Henry et Kevin De Bruyne lors du dernier match de la saison de Manchester United, après avoir égalé le record de passes décisives en Premier League

Tout juste sacré « Footballeur de l’année » par la FWA, Bruno Fernandes a franchi une étape historique en offrant une passe décisive à Bryan Mbeumo lors de la victoire 3-2 de Manchester United face à Nottingham Forest. Avec son 20e caviar de la saison, le Portugais rejoint ainsi les légendes Thierry Henry et Kevin De Bruyne, seuls détenteurs jusqu’alors de ce record. Après deux matches sans marquer ni faire marquer, le milieu de terrain avoue que cette marque le travaillait.

« Je suis très fier », a-t-il déclaré après la rencontre. « On parle de Thierry et de Kevin, deux des plus grands noms de la Premier League, et pour moi, je suis très reconnaissant et très heureux d’y être parvenu. C’est un moment de grande fierté. »