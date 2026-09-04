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« Fiabilité et régularité » : la star de Nottingham Forest Neco Williams signe un nouveau contrat de longue durée au City Ground jusqu'en 2030
Engagement envers le projet de Forest
Nottingham Forest a officiellement annoncé que Williams avait signé un nouveau contrat de longue durée, maintenant le latéral polyvalent au City Ground jusqu’en 2030. Le joueur de 25 ans n’avait que récemment prolongé son précédent contrat durant l’été 2025, avec un accord qui devait courir jusqu’en 2029, mais le club a rapidement décidé de récompenser ses performances exceptionnelles par un engagement encore plus important.
La décision d’offrir à Williams un nouveau contrat fait suite à une campagne 2025-2026 vraiment remarquable pour le défenseur. Son activité incessante et sa qualité sur les côtés ne sont pas passées inaperçues auprès des supporters de Forest, puisqu’il a officiellement été désigné joueur de la saison par les fans.
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Syrianos salue l’impact de Williams
S’exprimant sur l’importance de cet accord, le directeur du football de Forest, George Syrianos, a mis en avant les qualités précises qui ont fait de Williams un élément si important du vestiaire. « Sa fiabilité, sa régularité et sa détermination constante à progresser expliquent pourquoi il est devenu un joueur autant apprécié par ses coéquipiers que par les supporters », a déclaré Syrianos, soulignant que l’approche professionnelle du joueur a établi une norme à suivre pour les autres au club.
Le club tient à maintenir sa trajectoire ascendante en Premier League, et conserver ses meilleurs talents est considéré comme le principal moyen d’atteindre ces objectifs. Syrianos a encore renforcé la stratégie du club consistant à construire autour d’un noyau de joueurs confirmés qui comprennent la culture de Nottingham Forest, ajoutant : « Nous voulons continuer à nous développer et à grandir en tant que club, et une grande partie de ce processus consiste à s’assurer que nos joueurs les plus performants sont engagés envers le club. »
Une bonne affaire venue d’Anfield
Williams a rejoint Forest en provenance de Liverpool en juillet 2022, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 17 millions de livres sterling. Depuis son passage du Merseyside aux Midlands, il s’est imposé comme l’un des latéraux les plus réguliers du championnat. Son parcours au City Ground a été marqué par une progression constante, et il compte désormais un total de 163 apparitions avec le club.
Lors de son passage à Nottingham Forest, Williams a inscrit quatre buts et délivré 10 passes décisives. L’international gallois a disputé 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et a été titularisé lors des deux premiers matches de Premier League de Forest cette saison.
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Forest rebondit après un début lent
Nottingham Forest a connu un début de saison décevant, avec une défaite à domicile contre Leeds United lors de son match d’ouverture en Premier League, avant d’être éliminé de la Carabao Cup à City Ground par ce même adversaire. Cependant, Forest a réagi en décrochant un nul de haute lutte sur le terrain de Liverpool et se prépare désormais à recevoir Tottenham Hotspur samedi.
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