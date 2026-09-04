S’exprimant sur l’importance de cet accord, le directeur du football de Forest, George Syrianos, a mis en avant les qualités précises qui ont fait de Williams un élément si important du vestiaire. « Sa fiabilité, sa régularité et sa détermination constante à progresser expliquent pourquoi il est devenu un joueur autant apprécié par ses coéquipiers que par les supporters », a déclaré Syrianos, soulignant que l’approche professionnelle du joueur a établi une norme à suivre pour les autres au club.

Le club tient à maintenir sa trajectoire ascendante en Premier League, et conserver ses meilleurs talents est considéré comme le principal moyen d’atteindre ces objectifs. Syrianos a encore renforcé la stratégie du club consistant à construire autour d’un noyau de joueurs confirmés qui comprennent la culture de Nottingham Forest, ajoutant : « Nous voulons continuer à nous développer et à grandir en tant que club, et une grande partie de ce processus consiste à s’assurer que nos joueurs les plus performants sont engagés envers le club. »