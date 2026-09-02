Selon Voetbalzone, Feyenoord travaille à finaliser la signature de l’ailier anglais Reiss Nelson après la résiliation à l’amiable de son contrat avec Arsenal. L’attaquant de 26 ans est désormais libre de tout contrat, ce qui permet au club néerlandais de négocier son arrivée en dehors des contraintes habituelles de la date limite du mercato.

Nelson avait auparavant passé la saison 2021-2022 en prêt à De Kuip, devenant rapidement l’un des chouchous des supporters sous la direction de l’entraîneur de l’époque, Arne Slot. Sa connaissance de l’environnement du club et sa relation forte avec les supporters font d’un retour une option séduisante pour les deux parties.

La direction de Feyenoord considère ce transfert libre comme une opportunité à faible risque et à fort potentiel pour renforcer ses options offensives sur les ailes en vue de la saison à venir.