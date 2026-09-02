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Feyenoord pousse pour recruter Reiss Nelson après la résiliation de son contrat à Arsenal
Feyenoord pousse pour le retour de Nelson
Selon Voetbalzone, Feyenoord travaille à finaliser la signature de l’ailier anglais Reiss Nelson après la résiliation à l’amiable de son contrat avec Arsenal. L’attaquant de 26 ans est désormais libre de tout contrat, ce qui permet au club néerlandais de négocier son arrivée en dehors des contraintes habituelles de la date limite du mercato.
Nelson avait auparavant passé la saison 2021-2022 en prêt à De Kuip, devenant rapidement l’un des chouchous des supporters sous la direction de l’entraîneur de l’époque, Arne Slot. Sa connaissance de l’environnement du club et sa relation forte avec les supporters font d’un retour une option séduisante pour les deux parties.
La direction de Feyenoord considère ce transfert libre comme une opportunité à faible risque et à fort potentiel pour renforcer ses options offensives sur les ailes en vue de la saison à venir.
- AFP
Des références éprouvées à De Kuip
Le premier passage de Nelson à Rotterdam a été marqué par des contributions importantes lors du parcours mémorable de Feyenoord jusqu’à la finale inaugurale de l’UEFA Europa Conference League en 2022. L’ailier a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues.
Sa qualité de dribble, sa vitesse sur l’aile et son mental dans les grands rendez-vous ont été cruciaux lors de son précédent passage dans le football néerlandais. Ces performances impressionnantes ont jeté les bases de son attachement durable au club.
Le joueur lui-même reste très ouvert à un retour à Rotterdam, où il a connu certaines des titularisations les plus régulières de sa carrière professionnelle.
Fin du chapitre Arsenal
Ce transfert intervient après que Nelson a officiellement mis fin à sa longue aventure avec son club formateur, Arsenal. Passé par l’académie de Hale End, l’attaquant né à Londres a disputé 90 matches en équipe première avec Arsenal, inscrivant 8 buts et délivrant 9 passes décisives.
Malgré une prolongation de contrat signée en 2023, le faible nombre d’opportunités comme titulaire sous les ordres de Mikel Arteta a conduit à la décision de relever un nouveau défi. Des prêts successifs ont ensuite été évalués avant que les deux parties ne conviennent d’un commun accord de se séparer.
Nelson se concentre désormais sur la recherche d’un point de chute permanent où il pourra jouer régulièrement et s’imposer comme titulaire en attaque.
- Getty Images Sport
La flexibilité d’un joueur libre pour Rotterdam
Comme Nelson est libre de tout contrat, Feyenoord n’est pas contraint par la date limite de minuit du mercato pour finaliser son enregistrement en vue des matches nationaux. En revanche, les règles d’inscription de l’effectif pour les compétitions européennes dicteront la rapidité des négociations finales.
Une fois les termes du contrat finalisés, l’ailier passera les examens médicaux de routine avant de signer à Rotterdam.
Les supporters de Feyenoord attendront avec impatience son officialisation, eux qui se réjouissent déjà de revoir l’attaquant anglais porter le maillot rouge et blanc à De Kuip.
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