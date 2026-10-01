L'Argentine a entamé sa série de matches à domicile post-Coupe du monde par une large victoire 4-0 en match amical international contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni a aligné un onze de départ équilibré, composé de champions du monde confirmés et de jeunes talents émergents.

Lautaro Martinez a ouvert le score après 15 minutes, en reprenant la passe précise d'Alexis Mac Allister pour débloquer la situation.

Nico Paz a doublé l'avantage juste avant la mi-temps, en lobant avec délicatesse Guillermo Viscarra après une passe décisive d'Exequiel Palacios.



