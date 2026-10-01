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Alvino Hanafi
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Festival de quatre buts ! Comment l’Argentine a démoli la Bolivie pour lancer sa tournée de retour à domicile

Argentine
Argentine vs Bolivie
Bolivie
Matchs Amicaux

L'Argentine a lancé sa série de trois matches amicaux à domicile par une éclatante victoire 4-0 contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes. Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont assuré un succès autoritaire à l'équipe de Lionel Scaloni à Cordoba.

  • L’Argentine s’impose tranquillement sur quatre buts d’écart pour son retour à domicile à Cordoba

    L'Argentine a entamé sa série de matches à domicile post-Coupe du monde par une large victoire 4-0 en match amical international contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni a aligné un onze de départ équilibré, composé de champions du monde confirmés et de jeunes talents émergents.

    Lautaro Martinez a ouvert le score après 15 minutes, en reprenant la passe précise d'Alexis Mac Allister pour débloquer la situation.

    Nico Paz a doublé l'avantage juste avant la mi-temps, en lobant avec délicatesse Guillermo Viscarra après une passe décisive d'Exequiel Palacios.


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    Une tête de Romero et une finition tardive de Lopez parachèvent une démonstration de domination

    L'équipe de Scaloni a conservé la maîtrise après la pause, creusant l'écart huit minutes après le début de la seconde période. Paz s'est mué en passeur, adressant un corner précis pour le défenseur Cristian Romero, qui a marqué de la tête au second poteau.

    L'Argentine a contrôlé le rythme grâce à sa possession avant que Leonel Flores ne crée une quatrième occasion en fin de match.

    L'attaquant de Palmeiras Jose Lopez a profité d'un rebond pour inscrire son premier but en équipe nationale A.

  • Scaloni exploite la profondeur de son effectif pendant cette fenêtre expérimentale

    Le match a offert à Scaloni de précieuses occasions de faire tourner son effectif, en donnant du temps de jeu à de jeunes talents, dont Agustin Giay et Gianlucca Prestianni. L’entraîneur a salué la faim collective des cadres expérimentés, qui ont maintenu une intensité élevée tout au long de la rencontre.

    La Bolivie a eu du mal à mettre Emiliano Martinez, dans le but argentin, à l’épreuve, restant acculée dans sa propre moitié de terrain.

    Les combinaisons fluides de passes de l’Argentine ont créé en permanence des occasions offensives.

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    L’Argentine se prépare pour les matches amicaux à venir contre des adversaires africains

    L’Argentine termine son séjour à Cordoba alors qu’elle prépare le deuxième match de sa série de trois rencontres contre le Burkina Faso. Les hommes de Scaloni concluront ensuite cette fenêtre internationale face au Bénin.

    La Bolivie se remobilise après la défaite pour préparer ses prochains matches de compétition.

    L’Argentine vise à conserver sa dynamique victorieuse tout au long de la série.

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