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Ferran Torres sort du silence sur la casquette controversée « Make Spain Great Again » après la victoire à la Coupe du monde 2026
Une célébration virale de la Coupe du monde
Ferran n’a pas seulement été le héros du match pour l’Espagne lors de la conquête de son deuxième titre en Coupe du monde, il a aussi été une figure centrale des célébrations qui ont suivi à Madrid. L’attaquant du FC Barcelone a fait les gros titres dans le monde entier après avoir été aperçu avec une casquette rouge distinctive sur laquelle on pouvait lire « Make Spain Great Again ».
Cette pièce vestimentaire controversée était une adaptation directe du slogan de campagne largement reconnaissable de Donald Trump, « Make America Great Again ». Sans surprise, le choix vestimentaire de l’ailier a immédiatement déclenché un énorme débat, suscitant toutes sortes de réactions de la part d’observateurs aux quatre coins du globe.
Torres nie toute motivation politique
Trois semaines après que l’équipe nationale d’Espagne a été officiellement sacrée championne du monde, l’attaquant est enfin sorti de son silence pour clarifier ses intentions. Lors d’un entretien accordé à CNN dans le cadre d’une tournée médiatique aux États-Unis, Torres a catégoriquement nié que le chapeau ait eu la moindre portée politique.
« C’était un moment drôle parce que cela n’avait rien à voir avec la politique, a expliqué Ferran. Honnêtement, je ne connais rien à la politique. C’était juste pour que je puisse voir l’Espagne de retour au sommet, en train de gagner la Coupe du monde. »
La Maison-Blanche réagit
Les images virales de la célébration ont rapidement circulé à travers le monde, suscitant un tel engouement qu’elles ont fini par atteindre le gouvernement des États-Unis. La Maison Blanche a décidé de réagir publiquement à la situation sur X. Elle a partagé un extrait vidéo de la star de Barcelone célébrant le triomphe à la Coupe du monde 2026, accompagné de cette légende appuyée : « Tout le monde veut rejoindre le mouvement. »
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L’avenir de Ferran à Barcelone reste incertain
Malgré ses exploits avec sa sélection lors de la Coupe du monde, son avenir en club reste incertain. Âgé de 26 ans, il a suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain, tandis que le Barça serait ouvert à vendre l’attaquant si le prix est le bon. Reste à savoir s’il restera au Camp Nou ou s’il rejoindra la France.
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