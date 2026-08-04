Ferran Torres sort du silence sur la casquette controversée « Make Spain Great Again » après la victoire à la Coupe du monde 2026

Ferran n’a pas seulement été le héros du match pour l’Espagne lors de la conquête de son deuxième titre en Coupe du monde, il a aussi été une figure centrale des célébrations qui ont suivi à Madrid. L’attaquant du FC Barcelone a fait les gros titres dans le monde entier après avoir été aperçu avec une casquette rouge distinctive sur laquelle on pouvait lire « Make Spain Great Again ».

Cette pièce vestimentaire controversée était une adaptation directe du slogan de campagne largement reconnaissable de Donald Trump, « Make America Great Again ». Sans surprise, le choix vestimentaire de l’ailier a immédiatement déclenché un énorme débat, suscitant toutes sortes de réactions de la part d’observateurs aux quatre coins du globe.