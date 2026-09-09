AFP
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Ferran Torres signe un triplé pour ses débuts alors que le PSG écrase le Slovan Bratislava pour lancer sa défense du titre en Ligue des champions
Torres a un impact européen immédiat
Le PSG a entamé la défense de son titre en Ligue des champions avec une prestation impitoyable et convaincante, en s’imposant largement 6-1 contre le Slovan Bratislava. Le géant français a signé une victoire autoritaire à domicile pour laisser définitivement derrière lui ses surprenants soucis sur la scène nationale.
La recrue estivale Torres a volé la vedette pour ses débuts européens avec le club. Le champion du monde espagnol, arrivé de Barcelone lors du récent mercato, s’est illustré avec la manière en inscrivant un superbe triplé.
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Dembélé domine la première période
Avant que Torres n'entre en scène, Ousmane Dembele avait été l'architecte de la chute de Slovan. Le vainqueur du Ballon d'Or a placé les hôtes en totale maîtrise de cette double confrontation en inscrivant un doublé en six premières minutes de folie.
Dembele a ouvert le score après 17 minutes, en reprenant facilement un ballon repoussé après que Nuno Mendes a fracassé le poteau d'une tentative féroce. L'ailier dynamique a ensuite doublé la mise d'une tête précise après un centre contré de Dro Fernandez.
L'attaquant prolifique s'est ensuite mué en passeur pour son nouveau coéquipier. Dembele a adressé un centre dangereux dans les six mètres, permettant parfaitement à Torres de marquer au premier poteau pour conclure une remarquable démonstration offensive en première période.
L’équipe de Touré punie par un PSG brillant
Le Slovan, entraîné par l’ancien milieu de terrain de Manchester City Yaya Toure, a été régulièrement puni pour ses erreurs tactiques au cours de la soirée. L’équipe de Toure a payé un prix particulièrement élevé pour avoir tenté de relancer proprement depuis l’arrière face à un adversaire pratiquant un pressing haut.
Torres a inscrit son deuxième but seulement deux minutes après la reprise grâce à une superbe finition, après la course intelligente et la remise de Maghnes Akliouche. Il a ensuite complété son triplé mémorable en reprenant le corner de Dembele au cœur d’une surface bondée.
Suleiman Camara est tout de même parvenu à inscrire un but de consolation respectable pour les visiteurs grâce à une frappe impressionnante dans la lucarne. Cependant, Fabian Ruiz a rapidement donné encore plus d’ampleur au score en fin de match avec une frappe tendue dans le petit filet opposé.
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour le PSG ?
Cette victoire européenne éclatante offre un coup de boost bienvenu au PSG après un début de nouvelle saison inhabituellement difficile. Le club parisien occupe actuellement la 13e place de Ligue 1 et, fait remarquable, n’a toujours pas gagné, avec deux matches nuls et une défaite. S’extirper de cette position inhabituelle sur la scène nationale et remonter au classement sera désormais une priorité immédiate pour le club.
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