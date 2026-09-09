Ferran Torres signe un triplé pour ses débuts alors que le PSG écrase le Slovan Bratislava pour lancer sa défense du titre en Ligue des champions

Le PSG a entamé la défense de son titre en Ligue des champions avec une prestation impitoyable et convaincante, en s’imposant largement 6-1 contre le Slovan Bratislava. Le géant français a signé une victoire autoritaire à domicile pour laisser définitivement derrière lui ses surprenants soucis sur la scène nationale.

La recrue estivale Torres a volé la vedette pour ses débuts européens avec le club. Le champion du monde espagnol, arrivé de Barcelone lors du récent mercato, s’est illustré avec la manière en inscrivant un superbe triplé.