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Ferran Torres savoure d’avoir « fait taire » ses détracteurs grâce à son doublé décisif lors de la victoire du FC Barcelone face à l’Espanyol dans le derby
Ferran fait taire le bruit
L’attaquant barcelonais n’a pratiquement jamais quitté le devant de la scène depuis son arrivée en Catalogne en provenance de Manchester City en décembre 2021, et l’Espagnol transforme désormais cette pression en carburant pour sa motivation. Après une période sans marquer, le natif de Foios a livré une performance de référence lors du derby catalan, inscrivant un doublé qui a réduit au silence ses détracteurs.
Après la victoire 4-1, l’attaquant a analysé avec lucidité la pression extérieure : « Il y a toujours du bruit autour de moi, le plus souvent négatif et très rarement positif. Ça les énerve, mais je reste concentré sur mon travail et mon progression ; parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait, mais ce ne sera jamais par manque d’effort », a-t-il déclaré.
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Le poids des buts qui pèse sur l’attaquant
Pour tout avant-centre évoluant dans un club aussi prestigieux que le FC Barcelone, le moindre passage à vide devant le but devient rapidement le sujet de prédilection des médias. Ferran a reconnu avoir traversé une période de disette, mais il n’a jamais douté du processus qui l’a finalement conduit à inscrire un doublé contre l’Espanyol. Torres totalise désormais 18 buts en 43 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, et ce doublé représente ses premiers pas au marquoir en Liga depuis son coup d’éclat face à Elche le 31 janvier. D’autant plus savoureuse que le Real Madrid a trébuché, cette victoire permet au Barça de consolider son avance en tête du classement.
« Au final, il est clair qu’un attaquant est jugé sur ses buts. C’est vrai que je sortais d’une période sans marquer, mais je crois toujours au travail acharné, qui finit par porter ses fruits et qui vous récompense quand vous faites preuve de patience », a ajouté Torres.
Balde vise un retour en Ligue des champions
Si Torres a attiré les projecteurs, Alejandro Balde s’est révélé tout aussi décisif alors qu’il poursuit son retour à la pleine forme. Revenant sur la victoire dans le derby et le faux pas du Real Madrid face à Gérone vendredi soir, l’arrière gauche a déclaré : « Nous savions que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre, car Madrid avait fait match nul et nous avions une grande occasion ; l’équipe s’est bien comportée et a répondu présente. » Le latéral gauche a également salué la résilience du groupe après avoir concédé un but, ajoutant : « L’essentiel, c’est la manière dont on réagit, et l’équipe a été remarquable en inscrivant deux buts supplémentaires. Je me sens bien ; il est toujours difficile de revenir de blessure et de retrouver le rythme, mais j’étais en pleine forme. J’ai hâte d’être mardi pour boucler cette remontée. »
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Une soirée exceptionnelle s’est tenue au Camp Nou, désormais rebaptisé Spotify Camp Nou.
L’ambiance électrique du Spotify Camp Nou a été un facteur clé de la victoire. Balde a d’ailleurs décrit le stade comme un « chaudron » où les joueurs ont pu ressentir tout le soutien des supporters. Malgré cette confortable avance, le défenseur garde les pieds sur terre et martèle : « Tant qu’on n’a pas remporté le titre, ce n’est pas fini ; pour tout ce qui dépend de nous, nous devons gagner et continuer à prendre trois points à chaque fois. » Alors que l’attention se tourne désormais vers la Ligue des champions, la mentalité disciplinée que Flick a insufflée à ce groupe en plein essor reste plus que jamais d’actualité.