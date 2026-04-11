L’attaquant barcelonais n’a pratiquement jamais quitté le devant de la scène depuis son arrivée en Catalogne en provenance de Manchester City en décembre 2021, et l’Espagnol transforme désormais cette pression en carburant pour sa motivation. Après une période sans marquer, le natif de Foios a livré une performance de référence lors du derby catalan, inscrivant un doublé qui a réduit au silence ses détracteurs.

Après la victoire 4-1, l’attaquant a analysé avec lucidité la pression extérieure : « Il y a toujours du bruit autour de moi, le plus souvent négatif et très rarement positif. Ça les énerve, mais je reste concentré sur mon travail et mon progression ; parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait, mais ce ne sera jamais par manque d’effort », a-t-il déclaré.