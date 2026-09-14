Cette finition décisive a porté le total de Torres à six buts lors de ses cinq premières apparitions avec le club, égalant le meilleur début de l'histoire du PSG établi par Zlatan Ibrahimovic. Malgré sa prestation décisive, la recrue estivale est restée modeste au moment d'évaluer la performance sur le site officiel du club.

Revenant sur la rencontre via le site officiel du club, l'attaquant a déclaré : « C'est vrai que ce n'était pas notre meilleur match. Je pense que nous avons été très compétitifs et, au final, il est aussi important d'obtenir cette première victoire sur un terrain dont nous savions qu'il allait être difficile. Maintenant, nous avons encore une semaine pour nous reposer et préparer le match du week-end prochain, qui est lui aussi très important pour nous.

« Mon but ? Ce qui compte pour moi, c'est toujours d'aider l'équipe, quel que soit le temps de jeu que l'entraîneur décide de me donner, et d'apporter ma contribution. Que ce soit par des buts, des passes décisives ou mon travail sur le terrain. »