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Ferran Torres minimise l’importance de ses exploits décisifs contre Brest alors que le PSG lance sa défense de son titre de Ligue 1
Torres scelle une victoire capitale
L'attaquant espagnol a inscrit le but décisif dès la cinquième minute du match de la 4e journée disputé dimanche soir, profitant d'une passe ratée de Joris Chotard avant de combiner avec fluidité avec Ousmane Dembele pour enrouler sa frappe au fond. Son unique réalisation au Stade Francis-Le Ble a offert aux champions en titre leur première victoire de la saison 2026-2027 de Ligue 1, mettant fin à une série de trois matches sans succès. Ce résultat arraché de haute lutte a également permis aux Parisiens de préserver leur domination totale sur Brest, qui a concédé sa 13e défaite en championnat contre le PSG depuis son retour dans l'élite en 2019-2020.
- AFP
L’attaquant privilégie la réussite de l’équipe
Cette finition décisive a porté le total de Torres à six buts lors de ses cinq premières apparitions avec le club, égalant le meilleur début de l'histoire du PSG établi par Zlatan Ibrahimovic. Malgré sa prestation décisive, la recrue estivale est restée modeste au moment d'évaluer la performance sur le site officiel du club.
Revenant sur la rencontre via le site officiel du club, l'attaquant a déclaré : « C'est vrai que ce n'était pas notre meilleur match. Je pense que nous avons été très compétitifs et, au final, il est aussi important d'obtenir cette première victoire sur un terrain dont nous savions qu'il allait être difficile. Maintenant, nous avons encore une semaine pour nous reposer et préparer le match du week-end prochain, qui est lui aussi très important pour nous.
« Mon but ? Ce qui compte pour moi, c'est toujours d'aider l'équipe, quel que soit le temps de jeu que l'entraîneur décide de me donner, et d'apporter ma contribution. Que ce soit par des buts, des passes décisives ou mon travail sur le terrain. »
Les champions retrouvent une dynamique positive
Cette courte victoire a allégé la pression grandissante qui pesait sur l’entraîneur Luis Enrique après une surprenante défaite 2-1 contre Monaco le week-end précédent. La grande forme de Torres, après un triplé en Ligue des champions en milieu de semaine contre le Slovan Bratislava, a une nouvelle fois fait la différence malgré une prestation peu convaincante de l’équipe. Ces trois points offrent un regain de moral bienvenu au tenant du titre, qui cherche à relancer solidement la défense de sa couronne.
- AFP
Un test national crucial se profile
Une semaine complète de préparation attend les hommes d’Enrique avant de se rendre au Stade-Vélodrome pour un derby bouillant face à Marseille. Le géant français est dans l’attente concernant Achraf Hakimi après la sortie prématurée sur blessure du latéral droit en première période. Continuer à s’appuyer sur la forme étincelante de Torres tout en colmatant les fragilités défensives sera essentiel pour combler l’écart de cinq points avec Lille, leader du championnat.
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