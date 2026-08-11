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Ferran Torres et Rodri se dirigent à grands pas vers des départs estivaux alors que les négociations entre Barcelone et Manchester City atteignent un stade critique
Torres veut rejoindre Paris alors que les discussions avec le PSG s’intensifient
L'attaquant du Barça Torres est actuellement au centre d'un bras de fer à forts enjeux sur le marché des transferts, alors que son passage au Camp Nou semble toucher à sa fin. Le joueur de 26 ans a été fortement annoncé du côté du PSG, et ses représentants travaillent sans relâche pour finaliser un accord avant qu'il ne soit censé reprendre le service en Catalogne, selon Mundo Deportivo.
Le Barça attend une offre revue à la hausse alors qu'il cherche à équilibrer ses comptes, mais le joueur lui-même tient à éviter un retour en Catalogne. Alors que ses vacances prennent officiellement fin ce mercredi 12 août, les prochaines 24 heures seront décisives.
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Barcelone passe à l’offensive pour Rodri alors qu’un retour à City se profile
Tandis que Torres se dirige vers la sortie, le Barça travaille simultanément sur le retour sensationnel à la maison du métronome du milieu de terrain de City, Rodri. La star madrilène de 30 ans est la cible prioritaire de Hansi Flick, qui considère le joueur comme la pièce parfaite pour être le point d’ancrage de la transition de son milieu de terrain.
Rodri profite actuellement des derniers jours de sa pause après ses efforts sur la scène internationale, mais son avenir reste entouré d’incertitudes. Contrairement à Torres, le milieu de terrain dispose d’un délai légèrement plus long pour régler sa situation avant son retour attendu en Angleterre.
Maresca fixe une date limite pour son retour à City
L'entraîneur des Cityzens, Enzo Maresca, a déjà donné une mise à jour publique sur la situation du milieu de terrain, même s'il reste à voir si sa prédiction se vérifiera. Évoquant le retour attendu du joueur à la City Football Academy, le technicien italien a récemment indiqué que son joueur vedette « sera à Manchester vendredi ».
Pour Rodri, la préférence est claire : il préférerait éviter le voyage au Royaume-Uni et voler directement vers Barcelone pour y passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Flick attendrait l'arrivée du milieu de terrain « à bras ouverts », le considérant comme une recrue capable de transformer le projet sportif du club.
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Un mardi décisif pour les deux opérations de transfert
Mardi représente un moment charnière pour les deux opérations, alors que les agents des deux joueurs restent en contact permanent avec les clubs concernés. Pour Torres, la situation est particulièrement urgente compte tenu de sa convocation mercredi matin à Barcelone.
Dans le contexte plus large du mercato estival de Barcelone, le départ de Torres est considéré comme une étape nécessaire pour faciliter l’arrivée de Rodri. Les deux dossiers sont intrinsèquement liés par la nécessité pour le club de respecter le strict plafond salarial et les règles de fair-play financier de la Liga.
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