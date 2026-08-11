L'attaquant du Barça Torres est actuellement au centre d'un bras de fer à forts enjeux sur le marché des transferts, alors que son passage au Camp Nou semble toucher à sa fin. Le joueur de 26 ans a été fortement annoncé du côté du PSG, et ses représentants travaillent sans relâche pour finaliser un accord avant qu'il ne soit censé reprendre le service en Catalogne, selon Mundo Deportivo.

Le Barça attend une offre revue à la hausse alors qu'il cherche à équilibrer ses comptes, mais le joueur lui-même tient à éviter un retour en Catalogne. Alors que ses vacances prennent officiellement fin ce mercredi 12 août, les prochaines 24 heures seront décisives.