Ferran Torres est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club français avait formalisé une offre au FC Barcelone d’environ 50 millions d’euros, une proposition que les Catalans ont acceptée, ce qui a conduit à la conclusion de l’opération. L’annonce officielle est arrivée le jour de l’Assomption.





La position du joueur a facilité le transfert : Torres, auteur du but grâce auquel l’Espagne a remporté la Coupe du monde en finale contre l’Argentine, avait déjà trouvé depuis longtemps un accord de principe avec le PSG, prêt à l’accueillir et à lui confier un rôle important dans le secteur offensif.



