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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres au PSG, c’est officiel : le FC Barcelone a accepté l’offre de 50 millions pour le héros mondial de l’Espagne

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F. Torres

Le PSG a bouclé le recrutement de l’attaquant qui a décidé la finale de la Coupe du monde

Ferran Torres est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club français avait formalisé une offre au FC Barcelone d’environ 50 millions d’euros, une proposition que les Catalans ont acceptée, ce qui a conduit à la conclusion de l’opération. L’annonce officielle est arrivée le jour de l’Assomption.


La position du joueur a facilité le transfert : Torres, auteur du but grâce auquel l’Espagne a remporté la Coupe du monde en finale contre l’Argentine, avait déjà trouvé depuis longtemps un accord de principe avec le PSG, prêt à l’accueillir et à lui confier un rôle important dans le secteur offensif.


  • La situation contractuelle est décisive

    Ce qui pèse surtout dans l’évaluation de l’attaquant espagnol, c’est sa situation contractuelle. Son contrat avec le FC Barcelone est en effet proche de son échéance (30 juin 2027), un élément qui a contribué à maintenir le prix de son transfert à un niveau jugé accessible par le Paris Saint-Germain.


    Le Barça, de son côté, voit partir l’un de ses attaquants et encaisse une somme significative à réinvestir sur le marché. Pour le PSG, en revanche, l’opération représente l’occasion d’ajouter de la qualité et de la polyvalence à son secteur offensif.



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