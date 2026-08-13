Ferran Torres est bien un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club français avait formalisé une offre au FC Barcelone d’environ 50 millions d’euros, une proposition que les Catalans ont acceptée, menant à la conclusion de l’opération.





Les négociations entre les deux clubs, selon Marca, sont désormais bouclées et il ne reste plus qu’à attendre le feu vert dans les prochains jours ainsi que l’officialisation. La position du joueur a également facilité le transfert : Torres, auteur du but grâce auquel l’Espagne a remporté la Coupe du monde en finale contre l’Argentine, aurait déjà trouvé depuis longtemps un accord de principe avec le PSG, prêt à l’accueillir et à lui confier un rôle important dans le secteur offensif.



