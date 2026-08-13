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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres au PSG, c’est bouclé : le FC Barcelone a accepté l’offre de 50 millions pour le héros mondial de l’Espagne

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F. Torres

Le PSG a bouclé le recrutement de l’attaquant qui a décidé de la finale de la Coupe du monde

Ferran Torres est bien un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le club français avait formalisé une offre au FC Barcelone d’environ 50 millions d’euros, une proposition que les Catalans ont acceptée, menant à la conclusion de l’opération.


Les négociations entre les deux clubs, selon Marca, sont désormais bouclées et il ne reste plus qu’à attendre le feu vert dans les prochains jours ainsi que l’officialisation. La position du joueur a également facilité le transfert : Torres, auteur du but grâce auquel l’Espagne a remporté la Coupe du monde en finale contre l’Argentine, aurait déjà trouvé depuis longtemps un accord de principe avec le PSG, prêt à l’accueillir et à lui confier un rôle important dans le secteur offensif.


  • La situation contractuelle est décisive

    Ce qui influe surtout sur l’évaluation de l’attaquant espagnol, c’est sa situation contractuelle. Son contrat avec le FC Barcelone approche en effet de son terme (30 juin 2027), un élément qui a contribué à maintenir le montant du transfert à un niveau jugé accessible par le Paris Saint-Germain.


    De son côté, le Barça se prépare donc à dire au revoir à l’un de ses attaquants et à encaisser une somme significative à réinvestir sur le marché des transferts. Pour le PSG, en revanche, l’opération représente l’occasion d’ajouter de la qualité et de la polyvalence à son secteur offensif. Les derniers détails entre les clubs ont eux aussi été réglés, et la route vers Paris pour Ferran Torres semble désormais tracée.




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