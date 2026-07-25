Getty Images
Traduit par
Ferran Torres au PSG ? Barcelone fixe la date butoir pour le héros de la Coupe du monde, tandis que Luis Enrique envisage un coup de marché à prix réduit
L’avenir d’un héros de la Coupe du monde reste incertain.
À peine une semaine après avoir inscrit le but de la victoire pour l’Espagne en prolongation lors d’une finale de Coupe du monde haletante contre l’Argentine, Torres fait la une de l’actualité des transferts. Le joueur de 26 ans profite actuellement de vacances bien méritées à Ibiza, mais son avenir immédiat au sein de son club arrive à un tournant décisif. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana ont prévu un entretien en face à face avec leur attaquant vedette la semaine prochaine. Le club catalan entend régler rapidement la question de son contrat, tandis que le PSG surveille de près l’évolution de ce dossier.
- Getty
Le PSG s'apprête à lancer une offensive sur le marché des transferts
Avant même ses exploits avec la « Roja » sur la scène internationale, Torres était déjà une cible de choix pour le PSG. Selon Foot01, le champion de France serait prêt à mettre 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling / 40 millions de dollars) sur la table pour s’attacher ses services cet été. Des sources en Espagne indiquent que l’attaquant aurait déjà trouvé un accord de principe avec l’équipe de Luis Enrique. L’idée de réunir Torres sous les ordres de l’ancien sélectionneur de la Roja à Paris enthousiasme le club de Ligue 1.
Joan Laporta et la direction du FC Barcelone sont pleinement conscients de cette menace. Les relations entre les deux clubs restent tendues, et perdre un joueur clé au profit du PSG serait un coup dur pour les Blaugrana.
Laporta exige des précisions sur l'offre de contrat
Malgré les rumeurs persistantes, Joan Laporta n’a pas renoncé à conserver Torres au Camp Nou. Le Barça lui a déjà proposé une prolongation de contrat, mais l’attaquant n’a pas encore donné de réponse favorable. Selon Mundo Deportivo, le président souhaite désormais obtenir une réponse franche et directe de l’intéressé en personne.
Si l’attaquant refuse officiellement cette nouvelle proposition, le club se montrera immédiatement réceptif aux offres. Les prétendants ne manqueront pas en cas de départ. Si le PSG est en pole position, ses performances lors de la Coupe du monde ont aussi attiré des approches concrètes de l’Atlético de Madrid et d’un club de Premier League resté anonyme.
- Getty Images Sport
La date limite pour la décision finale a été fixée au mois d'août.
Le temps presse pour le Barça à l'approche du dernier mois du mercato. Le club ne peut se permettre de laisser la situation en suspens. Le contrat actuel de Torres expire en 2027, ce qui signifie qu'il entre désormais dans ses 12 derniers mois sous contrat. Pour les Blaugrana, voir leur héros de la Coupe du monde partir librement l'année prochaine serait un véritable désastre. Selon la même source, la rencontre à venir s’annonce décisive : l’attaquant doit rendre sa décision définitive avant le 1^(er) août, un choix qui orientera le reste de sa carrière.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles