Ferran Torres au PSG ? Barcelone fixe la date butoir pour le héros de la Coupe du monde, tandis que Luis Enrique envisage un coup de marché à prix réduit

Avant même ses exploits avec la « Roja » sur la scène internationale, Torres était déjà une cible de choix pour le PSG. Selon Foot01, le champion de France serait prêt à mettre 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling / 40 millions de dollars) sur la table pour s’attacher ses services cet été. Des sources en Espagne indiquent que l’attaquant aurait déjà trouvé un accord de principe avec l’équipe de Luis Enrique. L’idée de réunir Torres sous les ordres de l’ancien sélectionneur de la Roja à Paris enthousiasme le club de Ligue 1.

Joan Laporta et la direction du FC Barcelone sont pleinement conscients de cette menace. Les relations entre les deux clubs restent tendues, et perdre un joueur clé au profit du PSG serait un coup dur pour les Blaugrana.