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Ferran Soriano fustige la théorie du complot de la Premier League dans une vidéo fuitée, au ton défiant, adressée au personnel de Manchester City
Vidéo fuite et accusations de complot
Selon un rapport du Daily Mail Sport, Ferran Soriano a envoyé un message vidéo interne de défi au personnel de Manchester City, promettant de laver le nom du club après qu’il a été reconnu coupable de 115 chefs d’accusation liés à de graves infractions financières. Le directeur général a insisté sur le fait que toute l’affaire découle d’un malentendu fondamental.
Promettant de poursuivre leur bataille juridique, Soriano a déclaré au personnel : « Toute l’affaire de la Premier League contre nous repose sur une seule fausse accusation : l’idée que l’argent personnel du propriétaire aurait été, d’une manière ou d’une autre et en secret, injecté dans le club via certains sponsors d’Abou Dhabi. C’est tout simplement faux. Des preuves irréfutables ont été fournies à la commission de la Premier League, montrant que cela ne pouvait pas arriver et que cela n’est pas arrivé. Cela comprend des relevés bancaires, des virements, des témoins et tout ce qui est nécessaire pour démontrer catégoriquement que l’argent ne venait pas du propriétaire. Toutes les autres fausses accusations portées contre nous découlent de cette accusation simple, centrale et totalement fausse. »
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Contrats fictifs et vastes infractions financières
La défense interne de Soriano intervient après qu’une commission indépendante a publié des conclusions accablantes détaillant comment Manchester City a systématiquement enfreint les règles de la Premier League sur une période de neuf saisons. L’instance dirigeante a mis au jour un vaste système de financement dissimulé, par lequel le club a mis en place de « faux » accords commerciaux avec des sponsors afin de gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses coûts.
La commission a conclu que les entreprises n’étaient tenues de payer qu’une partie des frais de sponsoring concernés, tandis que le reste était secrètement financé par Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG). Cela a modifié la situation financière à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling et enfreignait les limites de dépenses fixées à la fois par la Ligue et l’UEFA.
Rejetant entièrement ces conclusions, Soriano a ajouté : « De façon surprenante pour nous et nos avocats, après près de deux ans, la commission de la Premier League a rendu un avis qui soutient la théorie du complot de la Premier League. Pour y parvenir, cet avis a dû ignorer les nombreuses preuves fournies par le club afin d’arriver à une conclusion qui est clairement erronée. »
Éludant les questions gênantes
Malgré les promesses confiantes de Soriano aux employés, son attitude était visiblement très différente lors d’un échange public tendu mardi. Selon des images publiées par Sky News, le dirigeant a été interpellé par un journaliste lors d’un événement public et a fait face à une salve de questions difficiles.
Le journaliste l’a interrogé sur cette décision sans précédent en lui demandant : « La Premier League confirme que vous avez triché pendant près d’une décennie. Présentez-vous vos excuses aux supporters de football ? » Plutôt que de défendre le club, Soriano a répondu sèchement, en se contentant de déclarer : « Je n’ai rien à dire, merci. » Le reporter l’a suivi sans relâche, lui demandant si Manchester City était un « club factice » et l’interrogeant sur sa responsabilité envers les supporters. « Vous n’avez pas de message pour les supporters de football ? Vous savez, quand on a triché aussi longtemps, n’avez-vous pas une obligation ? », a insisté le journaliste, mais Soriano s’est contenté de répéter « Merci », avant de s’éloigner des caméras.
Des recours juridiques incessants en perspective
Alors que la bataille juridique s’intensifie, Manchester City a jusqu’à vendredi pour faire officiellement appel du verdict de culpabilité. Si la décision est confirmée, le club s’expose à de potentielles sanctions allant de lourdes amendes à d’énormes retraits de points, voire à une relégation automatique. Dans son ultime appel mobilisateur adressé au personnel, Soriano a clairement fait savoir que le club ne se laissera pas faire sans livrer un combat acharné. « Nos avocats vont désormais déposer un appel qui expose que l’avis contient des erreurs manifestes et substantielles de droit, de principe et de fait, et qu’il n’offre pas de garanties de sécurité », a-t-il déclaré. « Nous allons nous concentrer sur la procédure d’appel indépendante ainsi que sur toutes les autres voies juridiques à notre disposition afin de gagner cette affaire, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger le club et demander réparation à toute partie qui tenterait de lui nuire. »
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