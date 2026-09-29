La défense interne de Soriano intervient après qu’une commission indépendante a publié des conclusions accablantes détaillant comment Manchester City a systématiquement enfreint les règles de la Premier League sur une période de neuf saisons. L’instance dirigeante a mis au jour un vaste système de financement dissimulé, par lequel le club a mis en place de « faux » accords commerciaux avec des sponsors afin de gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses coûts.

La commission a conclu que les entreprises n’étaient tenues de payer qu’une partie des frais de sponsoring concernés, tandis que le reste était secrètement financé par Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG). Cela a modifié la situation financière à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling et enfreignait les limites de dépenses fixées à la fois par la Ligue et l’UEFA.

Rejetant entièrement ces conclusions, Soriano a ajouté : « De façon surprenante pour nous et nos avocats, après près de deux ans, la commission de la Premier League a rendu un avis qui soutient la théorie du complot de la Premier League. Pour y parvenir, cet avis a dû ignorer les nombreuses preuves fournies par le club afin d’arriver à une conclusion qui est clairement erronée. »