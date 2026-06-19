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Fernando Torres ou Ruud van Nistelrooy ? Des légendes de la Premier League analysent les chances de Dejan Kulusevski de redevenir une star des Spurs après une série de blessures cauchemardesques
À quand remonte le dernier match disputé par Kulusevski avec Tottenham ?
La dernière apparition officielle de Kulusevski remonte au 11 mai 2025, lorsqu’il a dû quitter le terrain dès les 20 premières minutes d’un match contre Crystal Palace. Un problème à la rotule gênait le joueur de 26 ans depuis un certain temps déjà, et il était devenu douloureusement évident qu’une intervention radicale était nécessaire sur le plan thérapeutique.
Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires depuis, et le Suédois a dû surmonter de nombreux revers démoralisants au cours d’un long processus de rééducation. Il n’a pas disputé la moindre minute de jeu durant la saison 2025-2026.
Ses espoirs de participer à la Coupe du monde ont également été compromis, aucun risque n’étant envisageable sur le plan physique. Une préparation estivale concluante devrait toutefois lui permettre de réintégrer les rangs de Tottenham à temps pour la reprise de la Premier League en août.
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Kulusevski retrouvera-t-il son niveau après une si longue absence ?
Après une si longue absence, une question se pose inévitablement : l’ancienne star de la Juventus, devenue une figure emblématique du nord de Londres, retrouvera-t-elle un jour son niveau d’avant ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec NetBet Football, l’ex-milieu des Spurs Murphy a répondu avec autorité : « Je ne pense pas qu’il existe une règle universelle en la matière.
Plus l’indisponibilité est longue, plus il est ardu de retrouver son niveau. Certains joueurs ne s’en remettent jamais. Fernando Torres, après sa grave blessure au genou à Liverpool, n’a ainsi jamais retrouvé sa forme d’antan malgré son départ à Chelsea. On peut aussi citer Rodri, qui n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau après une longue absence.
« Le meilleur exemple reste peut-être Ruud van Nistelrooy : sa blessure au genou a retardé son transfert à Manchester United, mais une fois revenu, il était redevenu incroyable. Alan Shearer a aussi rebondi après une grave blessure au genou pour enchaîner les buts.
Tout dépend de l’individu et de la nature de la blessure. Je suis convaincu que si Kulusevski et James Maddison, pour ne citer qu’eux, avaient été opérationnels ne serait-ce que la moitié de la saison, ils n’auraient pas connu pareille situation. Son impact est de cet ordre.
« Je pense qu’il restera à Tottenham et qu’il aura sa chance, car peu de clubs oseront recruter un joueur absent depuis plus d’un an et assumer son salaire alors qu’il dispose d’un contrat intéressant sur place. Il aura donc l’occasion, à Tottenham, de retrouver son niveau, et ce retour pourrait avoir l’effet d’une nouvelle recrue. »
À Tottenham, Maddison doit désormais endosser le rôle de joueur phare.
Les Spurs ont franchi de justesse une nouvelle ligne de sauvetage la saison dernière, privés de Kulusevski. Roberto De Zerbi – qui a repris les rênes d’une équipe déjà dirigée par Thomas Frank puis Igor Tudor – a permis à Tottenham d’échapper au danger de la relégation.
Malgré deux classements consécutifs à la 17e place, l’optimisme demeure à Tottenham. Plusieurs joueurs, victimes de blessures de longue durée, retrouveront leur pleine forme pour la saison 2026-2027, dont Kulusevski, Maddison, Xavi Simons et Mohammed Kudus.
Interrogé sur la nécessité de faire de Maddison, meneur de jeu imprévisible et auteur de sept sélections avec l’Angleterre, la figure de proue des Spurs, l’ancien milieu de terrain Murphy a répondu : « Oui, dans une certaine mesure. Il ressentira sans doute le besoin de se rattraper après une si longue absence.
Ce joueur, c’est celui qui fait toujours la différence et qui crée des moments de pure magie pendant les matchs. C’est un joueur formidable, il a fait ses preuves et il dégage une assurance qui le rend unique.
Si j’étais Tottenham, je serais d’autant plus convaincu que Simons est blessé – celui-ci ayant probablement été recruté pour combler ce vide. Je ne pense pas que Simons, bien qu’il possède de bons atouts, ait les mêmes qualités que Maddison. Je pense que Maddison est un meilleur joueur.
Donc, malgré ce coup du sort, je ne le vois pas partir ; je pense qu’il restera. À mes yeux, il exerce davantage d’influence que Kulusevski, car il est l’un des rares Spurs capable, dans les moments tendus, de prendre le jeu à son compte, de conserver le ballon et de délivrer les passes décisives. C’est lui qu’il faut.
Je pense que ça pourrait être une saison exceptionnelle pour lui. J’adore le regarder jouer. C’est un joueur courageux, et ils se font rares aujourd’hui. On est en train de perdre ce genre de joueur anticonformiste qui joue simplement à sa manière.
« Même lors de ses brefs passages en fin de saison, 10 ou 15 minutes seulement, il changeait la donne : il prenait le ballon, calmait le jeu et rassurait tout le monde. Je le vois comme un joueur incontournable pour Tottenham cette saison. »
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Calendrier de Tottenham : le programme complet de la saison 2026-2027 de Premier League est désormais connu.
Maddison, écarté depuis mai 2025, a disputé trois matchs avec les Spurs après une année passée à l’infirmerie. Ce talentueux joueur de 29 ans promet encore de belles performances.
Comme l’ensemble de l’effectif, il vise un départ canon pour la saison 2026-2027. Le calendrier officiel de Premier League a été publié : les hommes de De Zerbi entameront leur campagne sur la pelouse de Brentford, le 22 août.