Fernando Torres ou Ruud van Nistelrooy ? Des légendes de la Premier League analysent les chances de Dejan Kulusevski de redevenir une star des Spurs après une série de blessures cauchemardesques

Les Spurs ont franchi de justesse une nouvelle ligne de sauvetage la saison dernière, privés de Kulusevski. Roberto De Zerbi – qui a repris les rênes d’une équipe déjà dirigée par Thomas Frank puis Igor Tudor – a permis à Tottenham d’échapper au danger de la relégation.

Malgré deux classements consécutifs à la 17e place, l’optimisme demeure à Tottenham. Plusieurs joueurs, victimes de blessures de longue durée, retrouveront leur pleine forme pour la saison 2026-2027, dont Kulusevski, Maddison, Xavi Simons et Mohammed Kudus.

Interrogé sur la nécessité de faire de Maddison, meneur de jeu imprévisible et auteur de sept sélections avec l’Angleterre, la figure de proue des Spurs, l’ancien milieu de terrain Murphy a répondu : « Oui, dans une certaine mesure. Il ressentira sans doute le besoin de se rattraper après une si longue absence.

Ce joueur, c’est celui qui fait toujours la différence et qui crée des moments de pure magie pendant les matchs. C’est un joueur formidable, il a fait ses preuves et il dégage une assurance qui le rend unique.

Si j’étais Tottenham, je serais d’autant plus convaincu que Simons est blessé – celui-ci ayant probablement été recruté pour combler ce vide. Je ne pense pas que Simons, bien qu’il possède de bons atouts, ait les mêmes qualités que Maddison. Je pense que Maddison est un meilleur joueur.

Donc, malgré ce coup du sort, je ne le vois pas partir ; je pense qu’il restera. À mes yeux, il exerce davantage d’influence que Kulusevski, car il est l’un des rares Spurs capable, dans les moments tendus, de prendre le jeu à son compte, de conserver le ballon et de délivrer les passes décisives. C’est lui qu’il faut.

Je pense que ça pourrait être une saison exceptionnelle pour lui. J’adore le regarder jouer. C’est un joueur courageux, et ils se font rares aujourd’hui. On est en train de perdre ce genre de joueur anticonformiste qui joue simplement à sa manière.

« Même lors de ses brefs passages en fin de saison, 10 ou 15 minutes seulement, il changeait la donne : il prenait le ballon, calmait le jeu et rassurait tout le monde. Je le vois comme un joueur incontournable pour Tottenham cette saison. »