Fernando Muslera devra « assumer les conséquences » de son erreur, a confirmé Marcelo Bielsa, précisant que le gardien avait lui-même demandé à être remplacé après son erreur coûteuse face à l’Espagne

Après la rencontre, Bielsa a clarifié la situation : le remplacement de Muslera n’était pas son choix. Le gardien, en difficulté lors de la première période, a lui-même demandé à sortir.

« Ce n’est pas moi qui ai pris cette décision [de remplacer le gardien], c’est Muslera lui-même qui l’a prise », a admis Bielsa.

Muslera a ensuite assumé l’entière responsabilité de sa prestation et présenté ses excuses à ses coéquipiers ainsi qu’aux supporters uruguayens.

« Je n’ai jamais été du genre à me cacher, mais plutôt à assumer les conséquences », a-t-il déclaré, selon Mundo Deportivo. « C’est la manière la plus directe de m’adresser au peuple uruguayen. Je n’aurais jamais imaginé souffrir autant dans ce sport. Surtout avec tout le travail que j’y ai consacré, la façon dont je me suis préparé.

« Dans le vestiaire, après le match, j’ai dit aux garçons, quand ils se sont un peu calmés : “Aujourd’hui, c’est mon tour… Je n’ai pas fait une bonne Coupe du monde”. Je me suis excusé auprès d’eux et auprès de tous les Uruguayens, même si c’est trop tard maintenant. »