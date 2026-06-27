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Fernando Muslera devra « assumer les conséquences » de son erreur, a confirmé Marcelo Bielsa, précisant que le gardien avait lui-même demandé à être remplacé après son erreur coûteuse face à l’Espagne
Muslera a demandé à être remplacé à la mi-temps après une erreur coûteuse.
Muslera a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 1-0 de l'Uruguay face à l'Espagne après avoir demandé à sortir, a confirmé Bielsa. Les changements de gardien en cours de match sont rares, mais le sélectionneur uruguayen a insisté sur le fait que cette décision venait du joueur lui-même et non du staff technique. Le vétéran a connu une première mi-temps difficile et n’a pas réussi à repousser la frappe d’Alex Baena, qui s’est avérée être le but décisif. L’Uruguay n’a pas réussi à se remettre de ce coup dur après la pause, et cette défaite a mis fin à son parcours vers la Coupe du monde 2026.
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Bielsa et Muslera justifient leur choix
Après la rencontre, Bielsa a clarifié la situation : le remplacement de Muslera n’était pas son choix. Le gardien, en difficulté lors de la première période, a lui-même demandé à sortir.
« Ce n’est pas moi qui ai pris cette décision [de remplacer le gardien], c’est Muslera lui-même qui l’a prise », a admis Bielsa.
Muslera a ensuite assumé l’entière responsabilité de sa prestation et présenté ses excuses à ses coéquipiers ainsi qu’aux supporters uruguayens.
« Je n’ai jamais été du genre à me cacher, mais plutôt à assumer les conséquences », a-t-il déclaré, selon Mundo Deportivo. « C’est la manière la plus directe de m’adresser au peuple uruguayen. Je n’aurais jamais imaginé souffrir autant dans ce sport. Surtout avec tout le travail que j’y ai consacré, la façon dont je me suis préparé.
« Dans le vestiaire, après le match, j’ai dit aux garçons, quand ils se sont un peu calmés : “Aujourd’hui, c’est mon tour… Je n’ai pas fait une bonne Coupe du monde”. Je me suis excusé auprès d’eux et auprès de tous les Uruguayens, même si c’est trop tard maintenant. »
Une sortie douloureuse pour une carrière internationale distinguée
Muslera a reconnu que cette erreur l’avait profondément affecté sur le plan émotionnel et est revenu sur les hauts et les bas inhérents au poste de gardien de but. À 40 ans, il a souligné que ce rôle pouvait faire basculer, en un instant, de l’exaltation à la déception.
« Il est temps maintenant de me ressourcer auprès de mes amis et de ma famille, de récupérer et de regarder vers l’avant, car tel est ce sport, et tel est le rôle de gardien de but », a-t-il ajouté. « Parfois, il vous donne beaucoup, parfois il vous enlève tout. J’accepte cette réalité et je n’ai d’autre choix que d’avancer. »
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L'Uruguay entame sa reconstruction après son élimination de la Coupe du monde
L’élimination de l’Uruguay pourrait marquer la fin de carrière internationale de plusieurs cadres de la sélection, dont le dernier grand tournoi de Muslera s’est conclu sur une profonde déception. L’attention se porte désormais sur la reconstruction de l’équipe après cette sortie prématurée de la Coupe du monde. Outre ce chantier, l’avenir de Bielsa reste incertain au sortir de cet échec.