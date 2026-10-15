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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Fernando Llorente : « Conte reviendra à la Juventus. Je rêve de voir Raphinha à la Juventus. Kolo Muani ? Moi, j’avais Tevez, lui non »

Juventus FC
F. Llorente
A. Conte
Raphinha
R. Kolo Muani

L’ancien attaquant espagnol parle de la Juventus

Fernando Llorente, ancien attaquant de la Juventus (2013-2015), évoque la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Spalletti voulait m’avoir avec lui en Russie lorsqu’il entraînait le Zénith, mais un avant-centre comme moi lui serait utile aujourd’hui encore… »


À propos de Kolo Muani et Woltemade

« En tant qu’attaquant, je comprends ce que dit Kolo Muani : c’est plus facile de jouer avec un autre attaquant à ses côtés. Mais moi, j’avais Carlos Tevez, lui non. Je connais le Français depuis de nombreuses années : ce n’est pas un grand buteur, mais je suis convaincu qu’il peut atteindre les 20 buts cette année. Je le pense et, surtout, je l’espère pour le bien de la Juve. Sans un attaquant qui marque régulièrement, il devient difficile de se battre pour les trophées. Woltemade et Kolo Muani peuvent former un bon duo, à condition que l’Allemand utilise davantage son physique pour conserver le ballon et remporter ses duels. Parfois, Woltemade me semble technique, mais un peu léger. La saison de Kolo Muani commence vraiment maintenant qu’il a aussi ouvert son compteur en championnat, croyez-moi. Marquer donne confiance, c’est tout pour un attaquant. »


  • Le joueur dont il rêve à la Juventus

    « Si je peux rêver, j’imagine Raphinha, du FC Barcelone, à la Juventus. C’est un attaquant complet : il marque et donne un coup de fouet à ses coéquipiers. Il est possédé. »


    À propos de Conte

    « À une seule équipe, celle de son cœur. Tôt ou tard, il rentrera chez lui. C’est l’entraîneur idéal pour la Juventus. Antonio est un entraîneur de tout premier plan : avec Ancelotti, ce sont les meilleurs techniciens que j’ai eus. »


    À propos de McKennie et Vidal

    « McKennie a quelque chose de Vidal : il court, poursuit ses adversaires et marque. Mais Arturo était un monstre, d’une autre catégorie. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui, ni avant ni après. »



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