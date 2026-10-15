Fernando Llorente : « Conte reviendra à la Juventus. Je rêve de voir Raphinha à la Juventus. Kolo Muani ? Moi, j’avais Tevez, lui non »

Fernando Llorente, ancien attaquant de la Juventus (2013-2015), évoque la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Spalletti voulait m’avoir avec lui en Russie lorsqu’il entraînait le Zénith, mais un avant-centre comme moi lui serait utile aujourd’hui encore… »





À propos de Kolo Muani et Woltemade

« En tant qu’attaquant, je comprends ce que dit Kolo Muani : c’est plus facile de jouer avec un autre attaquant à ses côtés. Mais moi, j’avais Carlos Tevez, lui non. Je connais le Français depuis de nombreuses années : ce n’est pas un grand buteur, mais je suis convaincu qu’il peut atteindre les 20 buts cette année. Je le pense et, surtout, je l’espère pour le bien de la Juve. Sans un attaquant qui marque régulièrement, il devient difficile de se battre pour les trophées. Woltemade et Kolo Muani peuvent former un bon duo, à condition que l’Allemand utilise davantage son physique pour conserver le ballon et remporter ses duels. Parfois, Woltemade me semble technique, mais un peu léger. La saison de Kolo Muani commence vraiment maintenant qu’il a aussi ouvert son compteur en championnat, croyez-moi. Marquer donne confiance, c’est tout pour un attaquant. »



