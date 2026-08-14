Corinthians a publié un communiqué officiel expliquant qu’il était strictement nécessaire de mettre fin aux négociations afin de préserver la stabilité économique à long terme : « Sport Club Corinthians Paulista a décidé de ne pas renouveler le contrat du joueur Memphis Depay. Cette décision a été prise uniquement et exclusivement en considération de la santé financière de notre institution, qui exige rigueur, équilibre et responsabilité dans la gestion des ressources disponibles. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay ainsi qu’à toute son équipe, qui, dès le début des négociations, ont cherché le meilleur accord possible. »

La direction a ajouté : « Nous comprenons que le processus se soit prolongé au-delà du délai traditionnel, mais cela est principalement dû au fait que nous avons affaire à un joueur de premier plan. Le conseil d’administration reconnaît et valorise également les efforts inlassables de tous les départements de l’institution qui ont travaillé pour rendre possible le maintien du joueur. »

Cependant, Depay a laissé éclater sa colère sur X à propos de ce qu’il considérait comme des promesses non tenues : « Très déçu de lire que Corinthians a décidé de ne pas respecter notre accord en place pour prolonger mon contrat de deux années supplémentaires. Ce renouvellement avait été explicitement approuvé par le président ainsi que par les départements sportif, juridique et financier. Certaines personnes ont cependant décidé de rompre cet engagement. Je ne voulais pas de cette situation et j’ai toujours respecté le club tout au long du processus, mais je suis désormais contraint de réagir fermement afin de préserver mes intérêts. Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais soyez assurés que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni. »

Pour atténuer l’impact sur un vestiaire qui a perdu une figure clé lors de ses trois grands sacres, dont la Copa do Brasil, Diniz a salué le professionnalisme de son groupe : « Je pense que tout le monde l’a ressenti, tout le monde au sein du département football, parce que Memphis a passé deux ans ici. Au-delà des trophées, il a noué des relations avec tout le monde.

« Tout le monde s’attendait, et était certain, qu’il ferait le déplacement. Il y a donc eu de la frustration. Mais au moment où des choses se produisent au-delà de notre contrôle, nous avons dû nous unir encore davantage pour livrer la performance que nous avons réalisée.

« Les joueurs ont été extraordinaires, comme ils l’ont été avec moi dans la grande majorité des matches, en faisant preuve de dévouement et de sacrifice. Ils ont réussi à transformer un événement triste en motivation pour fournir un effort encore plus grand et obtenir un bon résultat ici. »