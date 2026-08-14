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Fernando Diniz ressent de la « tristesse » après le départ de Memphis Depay et affirme qu’un retour à Corinthians « serait formidable »
Diniz réagit au départ de Depay
Les Corinthians ont été frappés par un coup de tonnerre une semaine après que le club a brutalement mis fin aux discussions sur une prolongation de contrat avec Depay, poussant le joueur à menacer d'engager une action en justice. Après le match nul 0-0 de jeudi contre Rosario Central lors du match aller de leur huitième de finale de la CONMEBOL Libertadores, la situation de l'attaquant de 32 ans a dominé la conférence de presse d'après-match de l'entraîneur Diniz. Le technicien a exprimé de profonds regrets face à l'échec des négociations et a souligné qu'il accueillerait pleinement un retour si la direction reconsidérait sa position.
- TheNews2
L’entraîneur ouvre la porte à un retour
Diniz a révélé qu’il attendait avec impatience de travailler aux côtés de l’ancienne star de Manchester United et de Barcelone afin de bâtir des bases à long terme aux Corinthians. Évoquant la possibilité que le conseil d’administration revienne sur sa décision, Diniz a exprimé son espoir : « Je n’ai aucune nouvelle à ce sujet [sur le fait que le conseil d’administration revienne sur sa décision]. Mais quoi qu’il arrive, s’il pouvait rester, ce serait formidable. »
Il a ensuite développé sa déception de ne pas pouvoir entraîner l’attaquant : « J’avais vraiment hâte de travailler avec Memphis ; je pense que nous aurions pu former un duo très intéressant, et c’était quelque chose que je voulais vraiment. Malheureusement, cela ne devait pas se faire cette fois. Je suis triste de ne pas pouvoir compter sur lui, mais je ne dirai pas que cela a eu un impact sur le match, je ne sais même pas si Memphis aurait été apte à jouer. C’est quelque chose qui va bien au-delà du match d’aujourd’hui, un séjour de deux ans, une base qui, selon moi, aurait porté beaucoup de fruits. »
Les contraintes financières forcent un départ soudain
Corinthians a publié un communiqué officiel expliquant qu’il était strictement nécessaire de mettre fin aux négociations afin de préserver la stabilité économique à long terme : « Sport Club Corinthians Paulista a décidé de ne pas renouveler le contrat du joueur Memphis Depay. Cette décision a été prise uniquement et exclusivement en considération de la santé financière de notre institution, qui exige rigueur, équilibre et responsabilité dans la gestion des ressources disponibles. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay ainsi qu’à toute son équipe, qui, dès le début des négociations, ont cherché le meilleur accord possible. »
La direction a ajouté : « Nous comprenons que le processus se soit prolongé au-delà du délai traditionnel, mais cela est principalement dû au fait que nous avons affaire à un joueur de premier plan. Le conseil d’administration reconnaît et valorise également les efforts inlassables de tous les départements de l’institution qui ont travaillé pour rendre possible le maintien du joueur. »
Cependant, Depay a laissé éclater sa colère sur X à propos de ce qu’il considérait comme des promesses non tenues : « Très déçu de lire que Corinthians a décidé de ne pas respecter notre accord en place pour prolonger mon contrat de deux années supplémentaires. Ce renouvellement avait été explicitement approuvé par le président ainsi que par les départements sportif, juridique et financier. Certaines personnes ont cependant décidé de rompre cet engagement. Je ne voulais pas de cette situation et j’ai toujours respecté le club tout au long du processus, mais je suis désormais contraint de réagir fermement afin de préserver mes intérêts. Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais soyez assurés que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni. »
Pour atténuer l’impact sur un vestiaire qui a perdu une figure clé lors de ses trois grands sacres, dont la Copa do Brasil, Diniz a salué le professionnalisme de son groupe : « Je pense que tout le monde l’a ressenti, tout le monde au sein du département football, parce que Memphis a passé deux ans ici. Au-delà des trophées, il a noué des relations avec tout le monde.
« Tout le monde s’attendait, et était certain, qu’il ferait le déplacement. Il y a donc eu de la frustration. Mais au moment où des choses se produisent au-delà de notre contrôle, nous avons dû nous unir encore davantage pour livrer la performance que nous avons réalisée.
« Les joueurs ont été extraordinaires, comme ils l’ont été avec moi dans la grande majorité des matches, en faisant preuve de dévouement et de sacrifice. Ils ont réussi à transformer un événement triste en motivation pour fournir un effort encore plus grand et obtenir un bon résultat ici. »
- Getty Images Sport
Des matches cruciaux mettent à l’épreuve la détermination de l’équipe
Le Corinthians a peu de temps pour digérer les retombées, puisque Cruzeiro se rendra au Parque Sao Jorge ce week-end, lançant une éprouvante série de trois matches en sept jours. Un match décisif de Libertadores contre Rosario Central l’attend en milieu de semaine, avant un déplacement exigeant à Coritiba pour conclure cette séquence sans répit. Gérer un calendrier aussi chargé sans Depay mettra immédiatement à l’épreuve l’unité du vestiaire et la finesse tactique de Diniz.
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