Fermín López, joueur du FC Barcelone, répond fermement aux accusations de titres « volés » lancées par le président du Real Madrid, Florentino Pérez

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a livré un bilan sans concession de son palmarès et de la rivalité historique avec le FC Barcelone. Estimant que son bilan de sept titres de champion est insuffisant, il a lancé : « J’en ai en réalité remporté 14, les autres m’ont été volés. »

Revenant sur la saison en cours, il ajoute : « Nous avons monté une vidéo démontrant les 18 points qu’on nous a volés cette année. »