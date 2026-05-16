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Fermín López, joueur du FC Barcelone, répond fermement aux accusations de titres « volés » lancées par le président du Real Madrid, Florentino Pérez
Perez déclenche une tempête médiatique
Florentino Pérez a déclenché une vive polémique dans les médias espagnols en attaquant directement le FC Barcelone lors d’une récente conférence de presse. Le président du Real Madrid est revenu sur l’affaire Negreira, dont les faits n’ont pas été prouvés, pour accusant le club catalan de corruption. Il a affirmé que plusieurs titres de champion d’Espagne avaient été indûment soustraits à son club au cours de son long mandat, et soutenu que des erreurs d’arbitrage graves avaient coûté à son équipe un nombre considérable de points lors de la saison en cours.
- AFP
Le président du Real Madrid lance des accusations
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a livré un bilan sans concession de son palmarès et de la rivalité historique avec le FC Barcelone. Estimant que son bilan de sept titres de champion est insuffisant, il a lancé : « J’en ai en réalité remporté 14, les autres m’ont été volés. »
Revenant sur la saison en cours, il ajoute : « Nous avons monté une vidéo démontrant les 18 points qu’on nous a volés cette année. »
Fermin défend la grandeur du Barça
Interrogé par Que Thi Jugues au sujet de ces accusations fracassantes, Fermin les a catégoriquement rejetées, rappelant les joueurs emblématiques qui ont brillé lors de l’âge d’or du FC Barcelone.
Défendant l’intégrité sportive de son club, Fermin a déclaré : « Ce que Florentino Pérez a dit ne peut pas être vrai, car Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi Hernández jouaient à l’époque. Il est impossible que Barcelone ait volé des titres de champion. »
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Les champions clôturent leur saison
Alors que la guerre des mots fait rage en dehors du terrain, Fermin reste concentré sur l’issue d’une saison personnelle exceptionnelle, ayant pris part à 30 buts du FC Barcelone, nouveau champion de Liga. Les Blaugranas aborderont leurs deux dernières journées en recevant le Real Betis le dimanche 17 mai, puis en se rendant à Valence six jours plus tard. Ces matchs offrent l’occasion de consolider leur suprématie nationale avant l’ouverture du mercato estival.