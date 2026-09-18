Fermin Lopez et Dean Huijsen font leur retour alors que Luis de la Fuente dévoile la liste de l’Espagne pour les premiers matches de la Ligue des nations

La nouvelle la plus attendue concernant l’Espagne porte sur le retour de Fermin Lopez en sélection. Le milieu de terrain du FC Barcelone, auteur d’un début de saison tonitruant sur la scène nationale, avait manqué la récente Coupe du monde en raison d’un contretemps frustrant lié à une blessure. Sa présence est considérée comme un remplacement direct de son coéquipier en club Gavi, qui est cette fois le grand absent. Alors que la hiérarchie du milieu ne cesse d’évoluer, la forme de Lopez en a fait un choix incontournable pour le staff, qui cherche à préserver sa fluidité tactique.

L’annonce de la liste met en lumière l’engagement de De la Fuente envers un noyau dur, tout en intégrant les changements nécessaires en raison de préoccupations physiques. Alors que sept joueurs du FC Barcelone ont été retenus avec l’Espagne et que Fermin Lopez fait son retour, le sélectionneur a dû s’adapter dans d’autres secteurs. Le changement forcé le plus important intervient dans les buts, où la blessure au genou de Joan Garcia a ouvert la porte à Josep Martinez, de l’Inter, pour décrocher sa première convocation, devant Leo Roman pour la dernière place chez les gardiens aux côtés d’Unai Simon et David Raya.