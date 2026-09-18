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Fermin Lopez et Dean Huijsen font leur retour alors que Luis de la Fuente dévoile la liste de l’Espagne pour les premiers matches de la Ligue des nations
Fermin est de retour, Gavi manque à l’appel
La nouvelle la plus attendue concernant l’Espagne porte sur le retour de Fermin Lopez en sélection. Le milieu de terrain du FC Barcelone, auteur d’un début de saison tonitruant sur la scène nationale, avait manqué la récente Coupe du monde en raison d’un contretemps frustrant lié à une blessure. Sa présence est considérée comme un remplacement direct de son coéquipier en club Gavi, qui est cette fois le grand absent. Alors que la hiérarchie du milieu ne cesse d’évoluer, la forme de Lopez en a fait un choix incontournable pour le staff, qui cherche à préserver sa fluidité tactique.
L’annonce de la liste met en lumière l’engagement de De la Fuente envers un noyau dur, tout en intégrant les changements nécessaires en raison de préoccupations physiques. Alors que sept joueurs du FC Barcelone ont été retenus avec l’Espagne et que Fermin Lopez fait son retour, le sélectionneur a dû s’adapter dans d’autres secteurs. Le changement forcé le plus important intervient dans les buts, où la blessure au genou de Joan Garcia a ouvert la porte à Josep Martinez, de l’Inter, pour décrocher sa première convocation, devant Leo Roman pour la dernière place chez les gardiens aux côtés d’Unai Simon et David Raya.
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Des renforts défensifs et l’ascension de Huijsen
En défense, la principale nouveauté est l’inclusion de Dean Huijsen. Le jeune défenseur a été récompensé pour son développement impressionnant sous les ordres de Jose Mourinho, profitant de la flexibilité tactique offerte par des joueurs comme Marc Pubill et Eric Garcia. La capacité de Huijsen à évoluer à la fois dans l’axe et sur les côtés offre à De la Fuente la couverture polyvalente nécessaire pour une fenêtre internationale exigeante. Le reste du secteur défensif reste globalement inchangé, avec Aymeric Laporte et Pau Cubarsi attendus pour former la charnière après leur partenariat réussi lors des tournois précédents.
Le sélectionneur a opté pour la continuité aux postes de latéraux, en s’appuyant sur les qualités offensives d’Alejandro Grimaldo et de Marc Cucurella à gauche, tandis que Pedro Porro reste un élément clé à droite.
Roberto Fernandez mène la ligne d’attaque
Le secteur offensif connaît un changement important puisque Roberto Fernandez gagne sa place parmi l’élite. Avec Borja Iglesias en difficulté pour retrouver sa meilleure forme, la course au maillot de numéro neuf était totalement ouverte. Roberto et Camello ont été les buteurs espagnols les plus en vue en Liga, avec six buts chacun pour l’Espanyol et le Rayo Vallecano respectivement. Cependant, c’est finalement l’attaquant de l’Espanyol qui a convaincu la hiérarchie de la RFEF, en endossant un rôle auparavant occupé par des joueurs comme Joselu.
De la Fuente avait plusieurs options de grande qualité à étudier pour la ligne d’attaque, notamment Gonzalo, qui a eu de l’influence à Fulham, et le prometteur Carlos Espi au Real Madrid. Le secteur offensif est complété par les polyvalents Dani Olmo et Ferran Torres, ce qui garantit à l’Espagne plusieurs solutions pour faire sauter des défenses regroupées lors des prochaines rencontres de Ligue des nations à Londres, Séville, Oviedo et Split.
- AFP
Liste complète de l’effectif de l’Espagne
Gardiens : Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milan)
Défenseurs : Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelone), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelone), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid)
Milieux : Rodrigo Hernandez (Barcelone), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri Gonzalez (Barcelone), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Fermin Lopez (Barcelone), Alex Baena (Atletico de Madrid)
Attaquants : Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelone), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto Fernandez (Espanyol), Dani Olmo (Barcelone), Victor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace)
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