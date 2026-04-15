Fermin Lopez a été immédiatement conduit à l’hôpital après avoir reçu un coup de pied au visage, qui lui a causé une profonde coupure à la lèvre, lors de la défaite du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid

Critiqué pour ses déclarations, Musso a publié une story Instagram afin de clarifier l’expression argentine qu’il avait employée. Il y explique : « C’est une tournure couramment utilisée en Argentine pour dire qu’on partage la douleur de l’autre. Elle ne peut en aucun cas signifier que j’avais moi-même mal au pied, comme certains l’ont laissé entendre. »

Il a ajouté : « Je me suis excusé auprès de Fermin tant sur le terrain qu'en dehors, car lors de mon mouvement naturel pour défendre le but, nous sommes entrés en collision et il s'est blessé. »

Par ailleurs, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est dit furieux, déclarant simplement aux médias : « C’est intolérable. »