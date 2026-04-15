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Fermin Lopez a été immédiatement conduit à l’hôpital après avoir reçu un coup de pied au visage, qui lui a causé une profonde coupure à la lèvre, lors de la défaite du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid
Lopez a été contraint de se rendre aux urgences.
Selon AS, Lopez a été conduit directement à l’hôpital à son retour en Catalogne pour se faire recoudre la lèvre, l’intervention initiale réalisée dans les vestiaires s’étant avérée insuffisante. L’international espagnol, âgé de 22 ans, a parcouru près de huit kilomètres durant ses 68 minutes sur la pelouse, manquant même une occasion en or avant d’être remplacé par Marcus Rashford. Malgré la victoire 2-1 de Barcelone ce soir-là, le club catalan a été éliminé sur un score cumulé de 3-2. Lopez doit désormais observer un repos strict pour éviter toute infection, concluant ainsi une semaine mouvementée au cours de laquelle il a également subi une coupure au front.
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Musso apporte des précisions sur ses propos tenus en zone mixte
L’incident s’est produit lorsque Lopez a tenté une tête et a heurté le pied de Juan Musso. Le gardien de l’Atlético Madrid a essuyé de vives critiques, mais il a fermement défendu son action. Interrogé en zone mixte, Musso a déclaré : « Comment pourrait-ce être penalty ? Impossible. J’ai eu mal pour lui, car il a percuté mon pied. J’ai fait un mouvement naturel pour couvrir mon but. En se baissant pour frapper de la tête, il a heurté mon pied. Je ne vois pas comment on peut penser que j’ai frappé un coéquipier à la bouche intentionnellement. »
Le gardien présente ses excuses alors que Laporta est en colère
Critiqué pour ses déclarations, Musso a publié une story Instagram afin de clarifier l’expression argentine qu’il avait employée. Il y explique : « C’est une tournure couramment utilisée en Argentine pour dire qu’on partage la douleur de l’autre. Elle ne peut en aucun cas signifier que j’avais moi-même mal au pied, comme certains l’ont laissé entendre. »
Il a ajouté : « Je me suis excusé auprès de Fermin tant sur le terrain qu'en dehors, car lors de mon mouvement naturel pour défendre le but, nous sommes entrés en collision et il s'est blessé. »
Par ailleurs, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est dit furieux, déclarant simplement aux médias : « C’est intolérable. »
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L’heure est désormais à la quête de gloire nationale.
Après son élimination de la Ligue des champions, Barcelone se concentre désormais entièrement sur la conquête du titre national, avec actuellement neuf points d'avance sur le Real Madrid, deuxième au classement. De son côté, l'Atlético de Madrid s'est qualifié pour les demi-finales, où il affrontera soit Arsenal, soit le Sporting CP, les Gunners menant actuellement 1-0.