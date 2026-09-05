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« Ferme ta p**** de gueule ! » : Armando Broja dans un clash très grossier avec un supporter de Burnley après la défaite contre Bristol City
Les tensions débordent à Turf Moor
L’atmosphère à Turf Moor a atteint un point de rupture samedi soir, alors que Burnley a sombré à la dernière place du classement de Championship. Après une décevante défaite 2-1 face à Bristol City, l’attaquant Armando Broja a été filmé en train de se livrer à une vive altercation avec un groupe de supporters. L’incident, qui s’est produit sur le parking après le coup de sifflet final, a vu l’avant-centre de 24 ans perdre son sang-froid après avoir été la cible de critiques virulentes concernant sa performance et la situation actuelle de l’équipe.
Dans des images depuis devenues virales sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Chelsea a semblé s’offusquer de commentaires suggérant qu’il n’avait pas été à la hauteur depuis son arrivée dans le Lancashire. Alors que l’échange s’envenimait, Broja a été entendu en train de défendre son bilan et son état de forme avant que la situation ne prenne une tournure très crue. L’attaquant a été filmé en train de répondre à un individu en particulier, en criant : « Ferme ta p***** de bouche et fais preuve de respect. »
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Broja défend son bilan à Burnley
Broja, recruté en août 2025 pour un montant estimé à 20 millions de livres sterling, a eu du mal à marquer depuis son arrivée au club. Lors de l’altercation, l’attaquant a semblé répondre aux critiques sur sa régularité et son temps de jeu.
On l’a entendu demander aux supporters : « Qu’ai-je fait ? » et répondre aux accusations de méforme en lançant : « Ça fait un an que je suis nul ? » L’international albanais a ensuite semblé faire référence à son manque récent de temps de jeu en déclarant : « Je n’ai pas joué depuis un an ! » pour justifier ses difficultés actuelles sur le terrain.
Broja peine à retrouver du rythme à Burnley
Malgré son statut de joueur au niveau de la Premier League, Broja n’a été lancé qu’en seconde période par l’entraîneur Nicky Hayen lors de la défaite contre Bristol City. Il a remplacé Andreas Hountondji à la pause, mais n’a pas apporté l’efficacité nécessaire pour tuer le match.
La saison dernière, l’attaquant a disputé 26 matches toutes compétitions confondues, même s’il n’a été titularisé qu’à huit reprises dans l’élite. Ce manque de rythme est clairement devenu un point de discorde pour le joueur comme pour les supporters, ce qui a conduit aux scènes explosives observées à l’extérieur du stade.
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Un effondrement catastrophique contre Bristol City
L’incident est survenu après un match que Burnley semblait promis à remporter avant un effondrement défensif en fin de rencontre. Les Clarets avaient ouvert le score à la 56e minute grâce à Aaron Ramsey, mais ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage. Les Robins, en déplacement, ont renversé la situation de manière spectaculaire en fin de match, à commencer par l’égalisation à la 82e minute, lorsque Rob Dickie a placé une tête puissante sur corner.
Le calvaire s’est aggravé pour l’équipe à domicile dans le temps additionnel, lorsque Yu Hirakawa a décoché le but de la victoire pour offrir les trois points à Bristol City. Ce résultat laisse Burnley sans victoire après cinq matches, à la dernière place du classement avec un maigre total de deux points.
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