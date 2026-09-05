L’atmosphère à Turf Moor a atteint un point de rupture samedi soir, alors que Burnley a sombré à la dernière place du classement de Championship. Après une décevante défaite 2-1 face à Bristol City, l’attaquant Armando Broja a été filmé en train de se livrer à une vive altercation avec un groupe de supporters. L’incident, qui s’est produit sur le parking après le coup de sifflet final, a vu l’avant-centre de 24 ans perdre son sang-froid après avoir été la cible de critiques virulentes concernant sa performance et la situation actuelle de l’équipe.

Dans des images depuis devenues virales sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Chelsea a semblé s’offusquer de commentaires suggérant qu’il n’avait pas été à la hauteur depuis son arrivée dans le Lancashire. Alors que l’échange s’envenimait, Broja a été entendu en train de défendre son bilan et son état de forme avant que la situation ne prenne une tournure très crue. L’attaquant a été filmé en train de répondre à un individu en particulier, en criant : « Ferme ta p***** de bouche et fais preuve de respect. »