Le partenariat de longue date entre Lineker et Richards a pris une tournure hilarante ce week-end lorsque les deux hommes se sont affrontés à propos de l’apparition surprise de Lineker sur ITV.

Figure emblématique de la couverture sportive de la BBC depuis 26 ans, Lineker a suscité l’étonnement des fans et de ses anciens collègues en intégrant le studio rival.

Richards, toujours membre de l’équipe d’analyse de la BBC pour la Coupe du monde 2026, n’a pas manqué de taquiner son acolyte de l’émission « The Rest is Football ». Le summum de l’humour a été atteint lors d’une séquence numérique où Richards a feint, avec malice, de lui ravir son fauteuil de présentateur en chef.



