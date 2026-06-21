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« Ferme-la ! » : Gary Lineker répond avec humour à la boutade de Micah Richards, qui l’a taxé de « traître », alors que l’ex-présentateur de « Match of the Day » intègre la Dream Team d’ITV pour la Coupe du monde 2026
Des vétérans du petit écran se livrent à un échange de piques à New York.
Le partenariat de longue date entre Lineker et Richards a pris une tournure hilarante ce week-end lorsque les deux hommes se sont affrontés à propos de l’apparition surprise de Lineker sur ITV.
Figure emblématique de la couverture sportive de la BBC depuis 26 ans, Lineker a suscité l’étonnement des fans et de ses anciens collègues en intégrant le studio rival.
Richards, toujours membre de l’équipe d’analyse de la BBC pour la Coupe du monde 2026, n’a pas manqué de taquiner son acolyte de l’émission « The Rest is Football ». Le summum de l’humour a été atteint lors d’une séquence numérique où Richards a feint, avec malice, de lui ravir son fauteuil de présentateur en chef.
La réponse cinglante de Lineker aux accusations de « trahison »
L’échange a commencé lorsque Richards a lancé son émission en ligne en déclarant : « Bonjour et bienvenue dans “The Rest is Football” avec moi. » Lineker, prompt à défendre son territoire, coupe aussitôt l’ancien défenseur de Manchester City d’un énergique : « Woah woah woah woah Micah, c’est mon boulot. » Richards, hilare, savoure l’ironie : « Tu vois, c’est pas sympa, hein ? T’es un vrai traître ! 26 ans de sang, de sueur et de larmes pour la BBC, et puis tu passes chez les rivaux ! »
Amusé, Lineker a alors fait preuve de son expérience de commentateur chevronné en coupant court à la « polémique » : il a d’abord coupé la liaison vidéo avec Richards, qui intervenait depuis Manchester, avant de lui lancer, sans ciller : « Ferme-la ! » La séquence, aussitôt partagée sur les réseaux sociaux, a rappelé à tous la complicité qui lie les deux consultants malgré leur changement de camp.
Des piques subtiles ont été adressées à la couverture médiatique de la BBC.
Si cet échange avec Richards visait à faire rire, son arrivée chez ITV a permis à Lineker de lancer une pique bien sentie à l’encontre de ses anciens employeurs. Il a ouvertement affiché sa préférence pour les retransmissions sur place, opposant son rôle actuel à New York à la décision de la BBC de diffuser une grande partie de sa couverture du début du tournoi depuis Salford.
Lors de sa présentation sur ITV, Lineker a tenu à saluer la configuration du plateau en direct. « Je présente une émission quotidienne pour Netflix, nous sommes à Times Square. Mais je tenais absolument à venir voir votre plateau, car je le trouve absolument incroyable et je peux confirmer qu’il est bien réel », a-t-il souligné. Ces propos font suite à ses commentaires précédents, en mai, dans lesquels il critiquait la configuration en « green box » de Salford, préférant l’ambiance qui règne au cœur même du tournoi.
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ITV doit maintenant relever ses propres défis.
Malgré les éloges de Lineker à l’égard de la production d’ITV, la chaîne rivale n’a pas connu un parcours sans encombre aux États-Unis. Tandis que la BBC est restée à l’abri à Manchester, l’équipe d’ITV à Brooklyn a dû affronter des conditions météorologiques défavorables et des plaintes locales pour nuisance sonore, deux obstacles qui ont failli compromettre sa retransmission en direct.
Des rafales de vent ont récemment contraint la présentatrice Laura Woods et ses invités à évacuer le plateau extérieur pour se replier à l’intérieur durant la rencontre Suisse-Bosnie. Par ailleurs, le bruit généré par des fêtes animées sur le toit d’un hôtel voisin aurait perturbé la production, illustrant les aléas logistiques liés à une couverture « sur le terrain ».