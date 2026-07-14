L'arrivée de Greenwood s'inscrit dans la vaste refonte de l'effectif orchestrée par l'entraîneur de Fenerbaçe, Ismail Kartal, en prévision d'une saison exigeante sur les plans national et européen. L'Anglais, attendu dès les premiers matchs, devra rapidement s'intégrer aux côtés des autres recrues de renom, Nathan Aké et Vedat Muriqi, pour offrir au club la profondeur d'effectif indispensable à ses ambitions. Son premier défi consistera à maintenir son excellent niveau de jeu sous une pression intense, alors que le club stambouliote cherche à mettre fin à la domination nationale de son rival de toujours, Galatasaray, tenant du titre en Super Lig depuis quatre saisons consécutives.