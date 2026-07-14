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Adhe Makayasa

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Fenerbahçe s'est mis d'accord avec l'Olympique de Marseille sur le transfert de l'attaquant Mason Greenwood, pour un montant de 42 millions d'euros. L'ancien joueur de Manchester United a ainsi préféré la Ligue 1 à une destination saoudienne

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Fenerbahçe aurait conclu un accord historique de 42 millions d'euros avec Marseille pour le transfert de l'attaquant Mason Greenwood. L'ancien joueur de Manchester United devrait signer un contrat juteux de quatre ans en Turquie, établissant ainsi un nouveau record pour le montant d'un transfert sortant de Marseille.

  • Un grand club turc recrute un ailier

    Selon Foot Mercato, le club stambouliote a remporté la course à la signature de Greenwood en s’entendant avec l’OM sur un transfert global de 42 millions d’euros (35,6 millions de livres sterling). Le deal se décompose en un versement fixe de 40 M€ et 2 M€ de bonus liés aux performances. Bien que l’OM ait reçu des propositions financières plus élevées de la part de l’Atlético Madrid et du club saoudien Al-Ahli, l’ancien ailier de Manchester United a personnellement opté pour le championnat turc.



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    Le départ de Greenwood bat un record

    Le départ de Greenwood s’inscrit comme une opération majeure pour l’OM, alors que l’attaquant était sous contrat jusqu’en 2029. Une rigoureuse politique de réduction des coûts, imposée par la direction, a contraint le club à monnayer son joueur vedette pour assainir ses finances. Ce départ battra officiellement le record historique de transfert de l’OM, dépassant la précédente marque fixée en 2016 lorsque Michy Batshuayi avait rejoint Chelsea pour 39 millions d’euros.

  • Greenwood s'offre un contrat juteux

    Greenwood quitte la France après deux saisons en Ligue 1 durant lesquelles il a inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives en 81 matchs officiels. Ce bilan impressionnant a convaincu Fenerbahçe de débourser une somme importante pour s’offrir l’attaquant, avec lequel le club a signé un contrat de quatre ans. À Istanbul, Greenwood percevra un salaire très confortable : selon les informations disponibles, le club turc lui versera environ 10 millions d’euros (8,5 millions de livres sterling) par saison.

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    Fenerbahçe se prépare à la course au titre

    L'arrivée de Greenwood s'inscrit dans la vaste refonte de l'effectif orchestrée par l'entraîneur de Fenerbaçe, Ismail Kartal, en prévision d'une saison exigeante sur les plans national et européen. L'Anglais, attendu dès les premiers matchs, devra rapidement s'intégrer aux côtés des autres recrues de renom, Nathan Aké et Vedat Muriqi, pour offrir au club la profondeur d'effectif indispensable à ses ambitions. Son premier défi consistera à maintenir son excellent niveau de jeu sous une pression intense, alors que le club stambouliote cherche à mettre fin à la domination nationale de son rival de toujours, Galatasaray, tenant du titre en Super Lig depuis quatre saisons consécutives.