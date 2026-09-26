Le géant stambouliote a été officiellement inscrit sur la liste des interdictions d’enregistrement de la FIFA en raison de passifs financiers non réglés. Cette mesure disciplinaire interdit au club d’enregistrer de nouveaux joueurs lors de trois fenêtres de transfert consécutives. Les dirigeants doivent désormais régler la dette en suspens afin de ne pas compromettre les futures opérations sur le marché.