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Fenerbahce SK v Eyüpspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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Fenerbahçe frappé d’une interdiction de recrutement de la FIFA pour trois périodes de mercato alors que le géant turc fait face à une crise d’enregistrement des joueurs

Fenerbahce
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Fenerbahçe a été secoué par une importante sanction disciplinaire de la FIFA, qui pourrait empêcher le club d’enregistrer de nouveaux joueurs lors des trois prochains mercatos. Le géant turc est apparu sur la liste actualisée des clubs sanctionnés de l’instance dirigeante mondiale à la suite d’un litige portant sur des obligations financières impayées.

  • L’instance dirigeante inflige une lourde sanction

    Le géant stambouliote a été officiellement inscrit sur la liste des interdictions d’enregistrement de la FIFA en raison de passifs financiers non réglés. Cette mesure disciplinaire interdit au club d’enregistrer de nouveaux joueurs lors de trois fenêtres de transfert consécutives. Les dirigeants doivent désormais régler la dette en suspens afin de ne pas compromettre les futures opérations sur le marché.

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  • Fenerbahce-vs-Sturm-Graz-UEFA-Champions-League-Qualification-3rdAFP

    Aucun commentaire officiel n’a encore été publié.

    La FIFA n’a pas rendu public le montant dû ni l’identité de la partie lésée dans son registre officiel. La direction du club turc a également gardé le silence, sans publier le moindre communiqué à destination des actionnaires ou de la presse. Tant qu’aucune des deux parties n’aura clarifié la situation, les détails exacts de l’affaire resteront strictement confidentiels.

  • Les défis de la conformité financière en Süper Lig

    Cette affaire met en lumière les difficultés récurrentes de conformité auxquelles les clubs turcs sont confrontés en matière de normes réglementaires internationales. Dans le cadre fixé par la FIFA, cet embargo sera levé immédiatement dès que Fenerbahce aura réglé la somme due. Un retard prolongé annulerait tout précontrat conclu avec des cibles et perturberait la stabilité du vestiaire.

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  • FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP

    Le conseil d’administration se précipite pour éviter la stagnation

    Fenerbahçe doit agir rapidement pour résoudre le litige avant l’ouverture du prochain mercato. La levée de l’embargo est cruciale pour préserver la profondeur de l’effectif dans la course au titre et la campagne européenne. Ne pas régler la dette risque de laisser l’effectif stagner pendant plusieurs saisons.

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