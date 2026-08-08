Fenerbahçe en pole pour Alexander Sorloth à 40 M€, alors que l’Atlético de Madrid prépare une offensive pour Dusan Vlahovic

Le départ de Sorloth modifiera la dynamique de l’attaque de Diego Simeone, l’entraîneur perdant un point d’appui physiquement imposant qui excelle dans les duels aériens. À l’inverse, l’arrivée de Vlahovic libre après l’expiration de son contrat avec la Juventus fin juin apportera une dimension de haute intensité au secteur offensif. Du côté de Fenerbahce, Sorloth est destiné à être le principal point d’appui pour porter ses ambitions sur la scène nationale et européenne.