AFP
Traduit par
Fenerbahçe en pole pour Alexander Sorloth à 40 M€, alors que l’Atlético de Madrid prépare une offensive pour Dusan Vlahovic
Les géants turcs ciblent Sorloth
Fenerbahçe est en tête dans la course à la signature de l’attaquant de l’Atlético Sorloth, selon le journaliste de Marca Matteo Moretto, cité par beIN Sports. L’international norvégien reste sous contrat au Metropolitano jusqu’en juin 2028 après son arrivée en provenance de Villarreal en août 2024. Le club turc disposerait des moyens financiers pour répondre à l’évaluation de 40 M€ (34 M£/46 M$) fixée par la direction des Rojiblancos.
- (C)Getty Images
Une marge de manœuvre financière pour Vlahovic
D’autres informations soulignent que le possible départ de Sorloth est crucial dans la stratégie de transferts de l’Atletico cet été. Les fonds générés par l’opération devraient équilibrer les finances du club tout en libérant de la marge salariale pour faire venir Vlahovic. Bien qu’aucune offre formelle répondant au prix demandé par l’Atletico n’ait encore été soumise, les discussions entre les deux parties au sujet du transfert de l’attaquant se poursuivent.
Simeone prépare un changement tactique
Le départ de Sorloth modifiera la dynamique de l’attaque de Diego Simeone, l’entraîneur perdant un point d’appui physiquement imposant qui excelle dans les duels aériens. À l’inverse, l’arrivée de Vlahovic libre après l’expiration de son contrat avec la Juventus fin juin apportera une dimension de haute intensité au secteur offensif. Du côté de Fenerbahce, Sorloth est destiné à être le principal point d’appui pour porter ses ambitions sur la scène nationale et européenne.
- Alterphotos
Les négociations sont la clé de l’avenir
Les deux clubs négocient désormais la structure du paiement et les bonus liés aux performances afin de finaliser le transfert de l’attaquant à Istanbul. La conclusion de cette transaction constituera le principal catalyseur pour permettre à l’Atletico de boucler l’arrivée de Vlahovic au Metropolitano.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles